'Üniversiteyi bitirenlerin yüzde 39'u MYO mezunu'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de geçen yıl yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yüzde 39'unun meslek yüksekokullarındaki programlardan mezun olduğunu söyledi. Saraç, Türkiye'deki bu oranın, yüzde 17'lik OECD ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirtti.

YÖK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, meslek yüksekokulları (MYO) ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve öneriler sunmak amacıyla oluşturulan ‘Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı yapıldı.

Toplantıda, geçen ay düzenlenen ‘Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı’nda meslek yüksekokullarının mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik oluşturulan eylem maddeleri ele alındı.

Saraç, geçen yıl 7033 sayılı kanunla hayata geçen, yükseköğretimde önemli iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler arasında Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulmasının da yer aldığını söyledi.

Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, YÖK'ten Türkiye'nin kalkınması için sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede eğitim-öğretim ve beceriye sahip çalışan ihtiyacını karşılayacak adımların atılması talimatını verdiğini hatırlattı. Saraç, bunun üzerine meslek yüksekokullarının müfredatından yeterliliklerine kadar baştan sona gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması dahil tüm çalışmanın yürütülmesi yönündeki çalışmaları başlattıklarını anlattı.

Geçen yıl yükseköğretim kurumlarında bulunan 868 meslek yüksekokulunda eğitim alan öğrenci sayısının yaklaşık 2 milyon 560 bin olduğunu belirten Saraç, şöyle konuştu:

"Bu rakam yükseköğretimdeki öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 30'una karşılık geliyor. 2017'de meslek yüksekokullarımızdaki öğretim elemanı sayısı, 3 bin 700'ü öğretim üyesi olmak üzere 19 bin civarında. Böylelikle meslek yüksekokullarında öğretim elemanı başına 58 öğrenci düştüğü görülüyor. Beceri eğitimine dayalı mesleki eğitim için bu rakamları oldukça yüksek görüyoruz. Ülkemizde 2017 yılında yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yüzde 39'u meslek yüksekokullarındaki programlardan mezun oldu. Ülkemizdeki bu oran, yüzde 17 olan OECD ortalamasının çok üzerinde."

Toplantıda, ‘Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı’ ve MYO'larla ilgili 13 bin 665 kişiye uygulanan anket sonucunda oluşturulan eylem maddeleri de görüşüldü. Bu kapsamda, meslek yüksekokullarının mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik eylemler belirlendi.

Toplantıya, YÖK MYO Komisyonu üyeleri ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) yetkilileri katıldı.