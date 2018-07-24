Üniversiteye yeni yüksek lisans programı
KKTC’deki vakıf üniversitesinde ‘genel psikoloji’ yüksek lisans programı başlatılıyor. Başvurular 15 Eylül’de sona erecek.
Psikoloji alanında yeni bir yüksek lisans programı başlatılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde açılan programa KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.
‘Genel Psikoloji’ başlıklı program için başvurular başladı. Adaylar 15 Eylül’e kadar http://grad.emu.edu.tr adresinden başvuru yapabilir. Program; bilişsel, sosyal ve gelişim psikolojisi odaklı güncel gelişmiş teorik, görgül ve yöntemsel bilgileri sağlayarak öğrencilerin uzmanlaşmasına imkan sağlayacak. Genel psikoloji yüksek lisansı ile mezunlar okul öncesi eğitim, rehabilitasyon merkezi, araştırma merkezi, üniversiteler gibi birçok kurumda uzman psikolog olarak görev alabiliyor.
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