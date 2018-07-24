Üniversiteye yapay zeka odaklı teknokent
İstanbul’da bulunan vakıf üniversitesi, uluslararası ortaklı ve yapay zeka odaklı teknokent projesi için anlaşma imzaladı. Teknokentin 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Vakıf üniversitesi, yapay zeka odaklı teknokent açıyor. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Icon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Alkış; yapay zeka, dijital teknolojiler ve endüstri 5.0 odaklı uluslararası ortaklı bir teknokent projesi için anlaşma imzaladı. Sarıyer Zekeriyaköy bölgesinde açılacak teknokentin, 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi hedefleniyor.
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin Türkiye’nin, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefinin, geleceğe yön verecek yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki yetkinlikle mümkün olabileceğini belirterek kurulacak olan teknokentle ilgili şunları söyledi:
“Bizim kurmak istediğimiz teknokent dünyanın geleceğine yön verecek teknoloji alanlarına odaklanacak. Bu alanda dünyada başlayan büyük yarışta Türkiye’nin de var olduğunu gösterecek. Teknokentimizin hem ulusal hem de özellikle uluslararası şirketlerin AR-GE birimleri için çekim merkezi olmasını hedefliyoruz. Türkiye, coğrafi konum itibariyle özellikle Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya, Afrika, Rusya ve hatta Avrupa’dan çok sayıda AR-GE personelini ve şirketlerin AR-GE birimlerini çekebilecek konumda. Bugün ABD’nin Silikon Vadisi’nde teknolojik alanlarda çalışanlarının üçte ikisi yabancılardan oluşuyor.”
Erdal Alkış ise, “Yakın gelecekte ülkemiz için en önemli gelişimin dijital teknolojiler olduğunu çok iyi biliyoruz. Gerçek anlamda modern, doğayla uyumlu, özgürlükçü, ayaklarına pranga vurulmayan bir teknokent yaratacağız. Teknokentimiz ülkemizin silikon vadisi olacak” dedi.
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