Üniversiteye yapay zeka odaklı teknokent

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversiteye yapay zeka odaklı teknokent
GeriEğitim Üniversiteye yapay zeka odaklı teknokent
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.07.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Üniversiteye yapay zeka odaklı teknokent

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversiteye yapay zeka odaklı teknokent

İstanbul’da bulunan vakıf üniversitesi, uluslararası ortaklı ve yapay zeka odaklı teknokent projesi için anlaşma imzaladı. Teknokentin 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Vakıf üniversitesi, yapay zeka odaklı teknokent açıyor. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Icon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Alkış; yapay zeka, dijital teknolojiler ve endüstri 5.0 odaklı uluslararası ortaklı bir teknokent projesi için anlaşma imzaladı. Sarıyer Zekeriyaköy bölgesinde açılacak teknokentin, 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi hedefleniyor.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin Türkiye’nin, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefinin, geleceğe yön verecek yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki yetkinlikle mümkün olabileceğini belirterek kurulacak olan teknokentle ilgili şunları söyledi:
“Bizim kurmak istediğimiz teknokent dünyanın geleceğine yön verecek teknoloji alanlarına odaklanacak. Bu alanda dünyada başlayan büyük yarışta Türkiye’nin de var olduğunu gösterecek. Teknokentimizin hem ulusal hem de özellikle uluslararası şirketlerin AR-GE birimleri için çekim merkezi olmasını hedefliyoruz. Türkiye, coğrafi konum itibariyle özellikle Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya, Afrika, Rusya ve hatta Avrupa’dan çok sayıda AR-GE personelini ve şirketlerin AR-GE birimlerini çekebilecek konumda. Bugün ABD’nin Silikon Vadisi’nde teknolojik alanlarda çalışanlarının üçte ikisi yabancılardan oluşuyor.”

Erdal Alkış ise, “Yakın gelecekte ülkemiz için en önemli gelişimin dijital teknolojiler olduğunu çok iyi biliyoruz. Gerçek anlamda modern, doğayla uyumlu, özgürlükçü, ayaklarına pranga vurulmayan bir teknokent yaratacağız. Teknokentimiz ülkemizin silikon vadisi olacak” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversiteye yapay zeka odaklı teknokent

Üniversiteye yeni yüksek lisans programı

KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı