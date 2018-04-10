Üniversiteye güneş enerjisi santrali
Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu illerinden Şanlıurfa'da bu avantajı yatırıma dönüştürmek için yola çıkan Harran Üniversitesi'nin güneş enerjisi santrali kurulum çalışmalarında son aşamaya gelindi.
Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) hem üniversiteye gelir sağlayacak hem de Ar-Ge çalışmalarına zemin oluşturacak.
Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerinden Şanlıurfa'da bu durumu avantaja dönüştürmek için yola çıkan Harran Üniversitesi'nin 5 MW'lık GES projesinde kurulum çalışmaları son aşamaya geldi.
Üniversite, kurulacak GES ile bir taraftan kendi enerji ihtiyacını karşılayacak diğer taraftan da bu santral Ar-Ge çalışmaları için dev bir laboratuvar işlevi görecek.
HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bölgenin güneşlenme süresinin yıllık 3 bin saati bulduğunu söyledi. Taşaltın, devlet teşvikleriyle de desteklenen yenilenebilir enerji yatırımlarına bölgedeki özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarının da ilgi göstermesi gerektiğini söyledi.
Kendilerinin de bu bakış açısıyla, bölge halkının 'güneş tarlası' olarak nitelendirdiği güneş enerjisi santrali yatırımına giriştiklerini anlatan Taşaltın, son dönemde yenilenebilir enerji alanında bürokrasi bakımından sağlanan kolaylıkların kendilerini rahatlattığını belirtti.
Kısa süre önce inşaatına başladıkları santralin hizmete sokulması için gün saydıklarını anlatan Taşaltın, santralde 21 bin 200 panel bulunduğunu ve yaklaşık 27 milyon liraya mal olduğunu söyledi.
'EKSTRA GELİR OLACAK'
Santralin yıllık 5 MW enerji üreteceğini belirten Taşaltın, şöyle konuştu:
"Güneş enerjisi santralimiz 5 MW'lık kapasiteye sahip, inşallah bir aya kadar tamamlanıyor. Enerji, üniversitemize bir iki aya kadar verilmiş olacak. Her ay 300-400 bin lira civarında üniversiteye gelir sağlanacak. Bu 3-4 yılda harcadığımız parayı kurtaracak bir rakam. Ekstra bir gelir gibi olacak ve bu bizi çok rahatlatacak."
GES'in aynı zamanda akademisyen ve öğrenciler için çalışma alanı da olacağını söyleyen Taşaltın, "Bir de işin Ar-Ge tarafı var, hocalarımız burada güneş enerjisiyle ilgili ciddi çalışmalar yapacak bu da bizim için ayrıca bir avantaj olacak" dedi.
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