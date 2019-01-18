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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:/

Üniversiteye gidenlerin yüzde 62'si adres değiştirdi

YÖK tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl üniversiteyi kazanan adayların yüzde 62'si ikamet adresini değiştirerek farklı ildeki bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim görmeyi tercih etti. Adayların yüzde 38'i yaşadığı ildeki bir üniversiteye gitmeyi seçti. İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin yaklaşık yüzde 65'i bu ildeki bir üniversiteye yerleşti. Osmaniye'deki adayların 86.56'sı başka ildeki bir üniversiteyi kazandı. Engelli adayların en çok yerleştiği il Eskişehir oldu.

Üniversiteye gidenlerin yüzde 62'si adres değiştirdi
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl üniversiteyi kazanan adayların yüzde 62'si ikamet adresini değiştirerek farklı ildeki bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim gördü. YÖK tarafından hazırlanan ‘2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl-Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu’na göre, 2018'de ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 milyon 381 bin 412 aday başvurdu ve 2 milyon 260 bin 274 aday sınava girdi. YKS'de 1 milyon 749 bin 144 aday tercih yapma hakkı kazanırken 1 milyon 206 bin 811 aday tercih yaptı. 542 bin 333 aday ise herhangi bir tercihte bulunmadı. Üniversitelere yerleşen aday sayısı 857 bin 232 oldu. Bu adaylardan yüzde 16.23'ü ilk tercihine, yüzde 10.85'i ikinci tercihine, yüzde 8.56'sı ise üçüncü tercihine girme hakkını elde etti.

İLLER ARASINDA HAREKETLİLİKTE DİKKAT ÇEKİCİ DETAYLAR
YÖK'ün raporunda, ikamet ili ve farklı illere yerleşenlerin dağılım oranları dikkat çekti. Buna göre, adaylardan 710 bin 974'ü açık öğretim hariç bir üniversitenin önlisans ya da lisans bölümlerine yerleşti. Bu öğrencilerin yüzde 38,32'si yaşadığı ildeki bir üniversiteye gitmeyi tercih etti. Adayların yüzde 61,68'i farklı ildeki bir üniversitede öğrenim görmeye gitti.

İstanbullu öğrenciler üniversite için kendi şehirlerini seçti
İstanbullu öğrenciler üniversite için kendi şehirlerini seçti

İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR İSTANBUL'U SEÇTİ
Raporda, üniversiteyi kazanan adayların, ikamet ettikleri illerdeki üniversitelere yerleşme oranlarına da yer verildi. Buna göre, İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin büyük çoğunluğu bu ildeki bir üniversiteye yerleşti. Bu verilerle ilk sırada bulunan İstanbul'da yaşayan adayların yüzde 64.62'si kendi ilindeki üniversitelere yerleşti. İstanbul'un ardından sırasıyla yüzde 63.18 ile Erzurum'daki adayların, yüzde 56.12 ile de Sivas'taki adayların kendi illerindeki bir üniversiteye yerleştikleri görüldü. Elazığ'daki adayların yüzde 53.18'i, Isparta'dakilerin yüzde 51.21'i kendi illerindeki üniversitelere yerleşti.

OSMANİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÇOĞUNLUĞU BAŞKA İLLERE GİTTİ
Adayların ikametlerinden farklı illerdeki üniversitelere yerleşme oranlarında ise ilk sırayı Osmaniye aldı. Bu ilde üniversiteyi kazanan öğrencilerin yüzde 86.56'sı başka illerdeki bir üniversiteye yerleşti. Osmaniye'yi, yüzde 85.43 oranla Ordu, yüzde 84.90 oranla Şırnak izledi. Hakkari'deki adayların yüzde 84.39'u, Sinop'takilerin de yüzde 83.43'ü farklı illerdeki üniversitelere yerleşti.

ENGELLİ ADAYLARIN GÖZDESİ ESKİŞEHİR
YÖK'ün raporuna göre, geçen yılki YKS'de 769 bedensel engelli, 806 görme engelli ve 448 işitme engelli olmak üzere toplam 2 bin 23 engelli aday bir üniversiteye yerleşme hakkı elde etti. Bu adayların en çok tercih ettiği iller sırasıyla 560 engelli gencin tercihiyle Eskişehir, 316 gencin tercihiyle İstanbul ve 188 engelli gencin tercihiyle Erzurum oldu. Engelli adayların yüzde 36.38'i kendi ilindeki, yüzde 63.62'si de başka illerdeki üniversitelerde öğrenim görmeyi tercih etti.

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