‘Üniversiteye geçişte meslek liselilere pozitif ayrımcılık uygulanabilir’
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, "İleride yükseköğretimde mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçiş konusunda pozitif ayrımcılık uygulanabilir" dedi.
Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın'ın katılımıyla toplandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu, komisyona sunumunda, Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretimde yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü, kız öğrencilerin mesleki ortaöğretimde okullaşma oranının, OECD ülkelerinin sadece birkaç puan altında olduğunu belirtti. Bazı teknik alanlara özellikle kız öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi. Bazı alanlarda da sektörün kız öğrencileri talep ettiğini anlatan Numanoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Uçak bakım alanı çok hassas bir tekniksellik gerektirdiği için bu alanda sektörlerin talebi kız öğrenciler. Türkiye'de de son yıllarda ortaöğretimde teknik ortaöğretimin ağırlığı yüzde 40'ın üzerindeyken yüzde 35'e geriledi. Teknik ortaöğretime ilgi dünya genelinde azaldı. Türkiye'de mesleki ortaöğretim mezunları, kendi alanlarında bir yükseköğretim programına geçme konusunda olumsuzluk yaşadı. İleride yükseköğretimde, mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçiş konusunda pozitif ayrımcılık uygulanabilir.”
‘ÇİN, ANAOKULUNDA KODLAMA EĞİTİMİNE BAŞLIYOR’
Kodlama Derneği'nden Filiz Gürsoy ise Ankara'da kurulan derneğin, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların teknolojik eksikliklerinin giderilmesini hedeflediğini, bu bağlamda da derneğin eğiticilere ve çocuklara eğitim verdiğini anlattı. Çocuklara kodlamayı ‘bilgisayarın ABC'si’ olarak tanımladıklarını belirten Gürsoy, kodlamanın yalnızca teknik bir bilgiden ibaret olmadığını, algoritmik düşünmeyi de geliştirdiğini söyledi. Gürsoy, 2010'dan sonra doğan çocukların ‘alfa kuşağı’ olarak adlandırıldığını, bu çocukların sabırsız, kendine odaklı, ben merkezci ama aynı zamanda teknolojiyle çok iç içe olduklarını belirtti. Bu çocukların diğer yandan robot işçileri kullanacak insanlar olduklarını da anlatan Gürsoy, birçok ülkenin kodlama eğitimini müfredatına eklediğini, Çin'in anaokulu eğitiminden itibaren buna yer vermeye başladığını söyledi.
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