Üniversiteye Flipped Learning ziyareti
Hindistan’ın önemli üniversitelerinin yetkilileri, Flipped Learning sistemi yöntemiyle ilgili Türkiye’deki bir vakıf yükseköğretim kurumunu ziyaret ederek, detaylı bilgiler aldı.
Hindistan’ın önemli üniversitelerinden Jis College of Engineering yöneticileri, Dünya Bankası’nın yönlendirmesiyle Türkiye’ye geldi. MEF Üniversitesi’ni ziyaret eden yetkililer; yapay zekanın eğitim-öğretimde kullanılması, derin öğrenme, mühendislik öğretiminde laboratuvarların kullanımı, mimarlık stüdyosu, dijital kütüphane gibi alanlarda incelemelerde bulundular. Akademisyenlerin ve öğrencilerin içerik üretmeleri, yapay zekanın eğitim-öğretimde kullanılması, sanal gerçeklik dersleri için Doğu Hindistan’da iki dijital stüdyo kuran üniversitenin yetkilileri, ‘‘Öğrencilerin, öğrenmesini Flipped Learning aracılığıyla arttırmaya çalışan yenilikçi ve modern bir üniversite olan MEF ile işbirliği yapmaktan çok mutluyuz” dedi.
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