Üniversiteye 157 akademisyen alınacak
Trabzon'daki üniversite; profesör, doçent, öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 157 akademisyen alacak. Başvurular öğretim üyeleri için 8 Ocak'ta araştırma ile öğretim görevlileri ise 9 Ocak'ta sona eriyor.
Trabzon'daki bir vakıf üniversitesi; 36 profesör, 34 doçent, 35 doktorasını yapmış öğretim görevlisi, 20 araştırma görevlisi, 32 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 157 akademisyen alacağını duyurdu. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversitelerinin her geçen gün kapasitesini arttırdığını söyledi. Yıldız "Üniversitemiz büyüdükçe istihdamımız artacak. Toplamda profesörler, doçentler, doktor öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinden oluşan 157 akademik personel için ilana çıktık. Ülkemizin dört bir yanından hatta dünyamızın dört bir yanından değerli hocalarımız başvurularını yapmaya devam ediyor. 8 Ocak mesai bitimine kadar öğretim üyelerimiz, 9 Ocak mesai bitimine kadar ise araştırma ve öğretim görevlilerimiz başvurularını yapabilirler” dedi.
BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER
Profesörler için 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan altı takım dosya ve yayın listesi verecekler. Doçentler, Üniversitelerarası Kurul'un doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneğiyle iki adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ve yayın listesi verecekler.
Doktor Öğretim Üyeleri, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlayanlar, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleriyle varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde verecekler. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecekler. Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekiyor.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN
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