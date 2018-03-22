Üniversitenin iki patent başvurusuna onay

‘İncelemeli Patent Belgesi’ verilerek tescillenen patentlerden biri ‘Tek Fazlı Bir Jeneratör’, diğeri ise ‘Ard Nüveli Üç Fazlı Eksenel ve Radyal Akılı Yeni Bir Jeneratör’ ismini taşıyor.

Yrd. Doç. Dr. Halil Gör, patenti alınan bu jeneratörlerin şu ana kadar üç bilimsel yarışmada ödül aldığını, uluslararası çok sayıda bilimsel makale ve tebliğlere konu edilerek bilim dünyasına sunumlarının yapıldığını, an itibariyle TÜBİTAK bünyesindeki bir projeyle iyileştirme çalışması ve prototip imalatlarının gerçekleştirildiğini, söz konusu jeneratörlerin ticari ürüne dönüşmesiyle ilgili çalışmaların ise devam ettiğini söyledi.