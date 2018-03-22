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    Üniversitenin iki patent başvurusuna onay

    İHA
    22.03.2018 - 12:53 | Son Güncelleme:

    Hakkari Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Gör ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kurt’un iki farklı patent başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

    ‘İncelemeli Patent Belgesi’ verilerek tescillenen patentlerden biri ‘Tek Fazlı Bir Jeneratör’, diğeri ise ‘Ard Nüveli Üç Fazlı Eksenel ve Radyal Akılı Yeni Bir Jeneratör’ ismini taşıyor.

    Yrd. Doç. Dr. Halil Gör, patenti alınan bu jeneratörlerin şu ana kadar üç bilimsel yarışmada ödül aldığını, uluslararası çok sayıda bilimsel makale ve tebliğlere konu edilerek bilim dünyasına sunumlarının yapıldığını, an itibariyle TÜBİTAK bünyesindeki bir projeyle iyileştirme çalışması ve prototip imalatlarının gerçekleştirildiğini, söz konusu jeneratörlerin ticari ürüne dönüşmesiyle ilgili çalışmaların ise devam ettiğini söyledi.

    Etiketler: Hakkari Üniversitesi , Gazi Üniversitesi , öğretim üyesi , patent , başvuru , patent başvurusu
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