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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.09.2019 - 17:01, Son Güncelleme:/

Üniversitenin 'Çocuk Bilim Şenliği'ne 8 bin çocuk katıldı

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bilim şenliğinde, çocukların erken yaşta bilimle tanışabilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Üniversitenin 'Çocuk Bilim Şenliği'ne 8 bin çocuk katıldı
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Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü'nün düzenlediği '11. Çocuk Bilim Şenliği'nde yaklaşık 8 bin çocuk, bilim insanlarıyla bir araya geldi. Çocukların erken yaşta bilimle tanışabilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen şenlik, üniversitenin Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda yapıldı. 'Ankara Üniversitesinde Bilim Yolculuğu' temasıyla hayata geçirilen programda, 'Eczacılık Deneyleri', 'Diş Sağlığı', 'Gökbilim ve Astronomi', 'Çocuk Hakları' ve 'Matematik Oyunu' başlıklı çeşitli faaliyetler düzenlendi, stantlarda akademisyenler tarafından öğrencilere eğitimler verildi.

Üniversitenin Çocuk Bilim Şenliğine 8 bin çocuk katıldı

Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, çocukları bilimin eğlenceli yüzüyle tanıştırma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki okullardan yaklaşık 8 bin çocuğun akademisyenlerle bir araya geldiğini belirten Gürsoy, şöyle konuştu:
"Burada çocuklara bilimi sevdirmek, aynı zamanda onları bilim insanlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Hayatında hiç bilim insanı görmeyen çocuklarımız var. Bilim insanı dediğimiz zaman hayallerinde sakallı, gözlüklü, kel kişiler canlanıyor. Biz de bugün burada bilim insanlarının da normal, sıradan kişiler olduğunu ve onlarla vakit geçirmenin çok eğlenceli olduğunu çocuklara göstermek istedik. Çocuklar bunu yaşayarak öğreniyor. Merkezimiz sene içinde birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş ve rektör yardımcılarımız bizlere her zaman destek oluyor, topluma hizmet etmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Bu etkinlik de tamamen üniversitemiz kaynaklarıyla gerçekleştirildi. Hocalarımız gönüllü olarak bu işi yürütüyor. Profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri öğrencilerle birlikte."

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