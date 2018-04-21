Üniversitelinin projesine iki ödül
ADÜ İletişim Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Buse Yılmaz, ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ projesiyle Türkiye Kredi Kayıt Bürosu’nun düzenlediği sosyal sorumluluk yarışmasına katıldı. Yılmaz, jüri tarafından ikinciliğe, sosyal medya oylamasında ise birinciliğe layık görüldü.
Türkiye genelindeki üniversitelerden 2 bin 262 öğrencinin katıldığı proje yarışmasında, ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ çalışmasıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Buse Yılmaz, jüri tarafından Türkiye 2’inciliğine layık görüldü. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yapılan oylamada ise Türkiye birincisi oldu.
Proje danışmanı ADÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı İcil Tuncer, "Sosyal sorumluluk alanında aldığımız bu ödüller çok kıymetli, ancak asıl başarımızı ödül almak değil, proje üretmek olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz ile sosyal sorumluluk projeleri üreterek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Geceyi katıldığı projelerle birincilik ve ikincilik ödülleriyle kapatan Buse Yılmaz, projelerinin ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
Proje, göçmen kuşların göç yollarında telef olmamaları için tasarlanan radar sistemini mobil uygulamayla gösteriyor. Tren istasyonlarına kuşların anlık konumlarını bildiriyor.
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