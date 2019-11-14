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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.11.2019 - 13:26, Son Güncelleme:/

Üniversitelilerin sorunları araştırılıyor

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, çoğunlukla akademik ve kişisel alanda olmak üzere birçok alanlarda sorunla karşılaşan üniversite öğrencilerinin depresyon ve kaygı düzeylerini artıyor. Bu kapsamda 15-17 Kasım’da ‘IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi’ yapılacak.

Üniversitelilerin sorunları araştırılıyor
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Üniversite öğrencilerinin psikolojik sorunlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmalar, üniversite yaşamının giderek zorlaştığı ve onların psikolojik yardıma olan ihtiyacının  arttığını gösteriyor. 2017’de kurulan Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama-Araştırma Merkezi’nin (MARPAM) 697 öğrenciyle gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre öğrenciler üniversite yıllarında yoğunlukla akademik ve kişisel alanda olmak üzere sosyal, ailevi ve ilişkisel alanlarda da birçok sorunla karşılaşıyor. Bu sorunlar doğrultusunda öğrencilerin depresyon ve kaygı düzeylerinin arttığı görülüyor. Öğrenciler, stresle başa çıkma, kişiliğini, yeteneklerini ve ilgilerini keşfetme, gelecek kaygısı ve amaç oluşturma alanlarında psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

MARPAM, Doç. Dr. Müge Yüksel ile Prof. Dr. Halil Ekşi’nin başkanlığında 15-17 Kasım’da ‘IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi’ yapılacak. Prof. Dr. Bradley Erford ile Prof. Dr. Kemal Sayar’ın konuşmalarıyla başlayacak kongre, üniversitenin Sultanahmet yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerinin mutlu bir yükseköğretim yaşamı geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik önleyici, koruyucu ve iyileştirici müdahale yöntemler konuşulacak. Üniversite psikolojik danışmanlık merkezlerinin ihtiyaç duyduğu multidisipliner yaklaşım doğrultusunda, alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve psikiyatristlerin atölye çalışmaları, yükseköğretimde akran danışmanlığı destek çalışmaları, üniversitelerde sıkça karşılaşılan problemler, tedbirler ve müdahale yöntemleri, yüksek öğrenim öğrencilerinde psikiyatrik bozukluklara yaklaşım ve psikoterapi hizmetlerinin evrimi konulu paneller ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcıların bildiri sunumları yapılacak.

MARPAM Müdürü Doç. Dr. Müge Yüksel ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Halil Ekşi, üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ne başvuran öğrencilerin sayısının sürekli arttığını ve sorunların, akademik problemlerden taciz, intihar ve madde bağımlılığına kadar çeşitlilik gösterdiğini söyledi. Psikolojik Danışma Merkezi’nin temel amacının üniversite öğrencilerinin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek olduğunu belirten Doç. Dr. Müge Yüksel, üniversitelilerin yaşadıkları sorun alanlarına yönelik daha etkili çözümler sunabilmek amacıyla yükseköğretim kurumlarında verilen psikolojik danışma hizmetlerinin küresel ve yerel gereksinimler doğrultusunda ele alınması, değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların paylaşımının önemli olduğunu belirtti.

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