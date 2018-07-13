Üniversitelilerin 'dijital buluşması'
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle düzenlenen, 12 günlük eğitim kampına 50 öğrenci katıldı. Üniversiteliler, iki hafta boyunca ‘dijitali’ sektör profesyonellerinden dinleyerek bu alandaki kariyer imkânlarına nasıl gidileceğini keşfettiler.
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde 12 günlük eğitim kampı düzenlendi. Üniversitenin iktisati ve idari bilimler fakültesinin desteği, Akbank’ın ana sponsorluğunda yapılan etkinlikte öğrenciler, iki hafta boyunca 'dijitali' sektör profesyonellerinden dinleyerek bu alandaki kariyer imkânlarına nasıl gidileceğini keşfettiler. Akbank’ın verdiği brief üzerine katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk üçe giren ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda bir aylık staj olanağı sağladı.
Programa 413 öğrenci başvurdu. Öğrencilerin 18’i İstanbul’dan, altısı Eskişehir, beşi İzmir, dördü Ankara’dan, üçü Konya’dan katıldı. Antalya, Giresun, Kocaeli, Trabzon’dan ikişer; Bursa, Kayseri, Isparta, Mersin, Sakarya ve Şanlıurfa’dan ise birer öğrenci kampta yer aldı.
Üniversitelerin üç ile dördüncü sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, iki hafta boyunca dijitali, sektör profesyonellerinden dinleyerek dijital alandaki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğini keşfetti.
Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü katılımcılara Akbank Dijital Marka Hikayesi başlığı altında markanın geçmişten bugüne yaşadığı dijital dönüşüm ve bu alanda yapılan çalışmalar konusunda bilgi verirken, Akbank İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de Future of Work başlıklı bir sunum yaptı.
Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından ilk üçe giren ekipler:
Birinci Ekip: Can Güden Anadolu Üniversitesi, İrem Karakaş Dokuz Eylül Üniversitesi, Nazif Sezer Ege Üniversitesi, Pelin Okutan Boğaziçi Üniversitesi, Selen Özay Sakarya Üniversitesi.
İkinci Ekip: Berk Öncel Süleyman Demirel Üniversitesi, Erhan Karaçakı Akdeniz Üniversitesi, Göknur Baruter Üsküdar Üniversitesi, Musa Emir Şen Selçuk Üniversitesi.
Üçüncü Ekip: Ali Tatlı İzmir Ekonomi Üniversitesi, Buket Yağmur Uzun Marmara Üniversitesi, Fatma Şeyma Doğan Hacettepe Üniversitesi, Nevzat Tiraki Giresun Üniversitesi, Özlem Kabul Karadeniz Teknik Üniversitesi.
Etkinliğe İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden katılan Ali Demir programla ilgili şunları söyledi:
“Öncelikle emek verildiği daha birinci dakikadan kendini belli eden bir etkinlikti. Benim bu eğitmenlerle IAB olmasa bırakın dersi, tanışmam dahi çok zor olurdu. Emek veren herkese teşekkürler.”
Hacettepe Üniversitesi'nden katılan Fatma Şeyma Doğan ise, “Benim için UniChallenge; muhteşem arkadaşlar, kaliteli bir eğitim, inanılmaz bir kampüs yani kısacası çok güzel geçen bir 15 gündü” diye konuştu.
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