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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
13.07.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Üniversitelilerin 'dijital buluşması'

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Üniversitelilerin 'dijital buluşması'

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle düzenlenen, 12 günlük eğitim kampına 50 öğrenci katıldı. Üniversiteliler, iki hafta boyunca ‘dijitali’ sektör profesyonellerinden dinleyerek bu alandaki kariyer imkânlarına nasıl gidileceğini keşfettiler.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde 12 günlük eğitim kampı düzenlendi. Üniversitenin iktisati ve idari bilimler fakültesinin desteği, Akbank’ın ana sponsorluğunda yapılan etkinlikte öğrenciler, iki hafta boyunca 'dijitali' sektör profesyonellerinden dinleyerek bu alandaki kariyer imkânlarına nasıl gidileceğini keşfettiler. Akbank’ın verdiği brief üzerine katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk üçe giren ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda bir aylık staj olanağı sağladı.

Programa 413 öğrenci başvurdu. Öğrencilerin 18’i İstanbul’dan, altısı Eskişehir, beşi İzmir, dördü Ankara’dan, üçü Konya’dan katıldı. Antalya, Giresun, Kocaeli, Trabzon’dan ikişer; Bursa, Kayseri, Isparta, Mersin, Sakarya ve Şanlıurfa’dan ise birer öğrenci kampta yer aldı.

Üniversitelerin üç ile dördüncü sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, iki hafta boyunca dijitali, sektör profesyonellerinden dinleyerek dijital alandaki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğini keşfetti.

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü katılımcılara Akbank Dijital Marka Hikayesi başlığı altında markanın geçmişten bugüne yaşadığı dijital dönüşüm ve bu alanda yapılan çalışmalar konusunda bilgi verirken, Akbank İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de Future of Work başlıklı bir sunum yaptı.

Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından ilk üçe giren ekipler:

Birinci Ekip: Can Güden Anadolu Üniversitesi, İrem Karakaş Dokuz Eylül Üniversitesi, Nazif Sezer Ege Üniversitesi, Pelin Okutan Boğaziçi Üniversitesi, Selen Özay Sakarya Üniversitesi.

İkinci Ekip: Berk Öncel Süleyman Demirel Üniversitesi, Erhan Karaçakı Akdeniz Üniversitesi, Göknur Baruter Üsküdar Üniversitesi, Musa Emir Şen Selçuk Üniversitesi.

Üçüncü Ekip: Ali Tatlı İzmir Ekonomi Üniversitesi, Buket Yağmur Uzun Marmara Üniversitesi, Fatma Şeyma Doğan Hacettepe Üniversitesi, Nevzat Tiraki Giresun Üniversitesi, Özlem Kabul Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Etkinliğe İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden katılan Ali Demir programla ilgili şunları söyledi:
“Öncelikle emek verildiği daha birinci dakikadan kendini belli eden bir etkinlikti. Benim bu eğitmenlerle IAB olmasa bırakın dersi, tanışmam dahi çok zor olurdu. Emek veren herkese teşekkürler.”

Hacettepe Üniversitesi'nden katılan Fatma Şeyma Doğan ise, “Benim için UniChallenge; muhteşem arkadaşlar, kaliteli bir eğitim, inanılmaz bir kampüs yani kısacası çok güzel geçen bir 15 gündü” diye konuştu.

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