Üniversitelilerin aracı Avrupa yolcusu
SAÜ öğrencilerin tasarladığı ve ‘Shell Eco-marathon Avrupa’ yarışmasına hazırlanan ‘Evrim’ adlı elektrikli araç, 100 kilometrede 40 kuruş yakıyor. ‘Shell Eco-Marathon Avrupa’ yarışmasına katılmaya hak kazanan ‘Evrim’in üretiminin tamamı, Türkiye’de yapıldı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAITEM) üyeleri, 20 kişilik ekiple birlikte enerji tasarruflu ‘Evrim’ isimli bir elektrikli araç tasarladı. Tasarladıkları araçla bu sene düzenlenen ‘Shell Eco-Marathon Türkiye’ yarışmasında ikinci olan ekip, ‘Shell Eco-Marathon Avrupa’ yarışmasına katılmaya hak kazandı.
‘100 KİLOMETREDE 40 KURUŞ’
Tasarımlarını kendi atölyelerinde gerçekleştirdikleri aracın üretiminin tamamı Türkiye’de yapıldığını belirten SAÜ Makine Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Eray Ağlar, “Ekibe birinci sınıfta katıldım. O zamandan beri bütün çalışmaların düzenli olarak içerisinde oldum. En sonunda da bu aracın üretimi ve tasarımında yer aldım. Öncelikle araca, aksamlarının tasarımından başladık. Bir takım arkadaşlarımız arabanın kabuğundan tasarımına başlarken, diğer arkadaşlarımız da aracın iç kısmı, aksamları ve motorunu tasarladı. Tasarımlarımızı kendi atölyelerimizde hepsini kendimiz yaptık. Üretimin hepsi Türkiye’de gerçekleşti. Tasarımların hepsini yerli olarak tasarlayıp ürettirdik. Bu konuda sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Araç elektrik bataryasıyla çalışıyor. Yaklaşık 100 kilometrede 40 kuruş gibi bir yakıt sarfiyatı söz konusu. Onun dışında aracımızı olabildiğince hafif olması amacıyla tasarladık. Bunun için genellikle alüminyum malzeme kullandık, çelikten ziyade. Arabanın kabuğu ve şasisi yüzde 100 karbon fiberden üretildi. Diğer bazı aksamları da karbon fiber olarak tasarlayıp ürettik. Karbon fiberin de üretimini atölyemizde gerçekleştirdik. Direksiyon sistemi, jantları da kendi tasarım ve üretimimiz. Onun dışında aracın bütün tasarımlarını kendimiz atölyemizde gerçekleştirdik” dedi.
‘YARIŞMALAR ÇOK ZORLU GEÇİYOR’
‘Shell Eco-Marathon Avrupa’ yarışmasına katılmaya hak kazanan ekibin kaptanı ve SAÜ Bilgisayar Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Mert Yavuz ise şunları anlattı:
“Ekip olarak 18-20 kişiyiz. Ekibimizde Makine, elektrik-elektronik, metalurji ve malzeme mühendisliğinden öğrenciler var. Sponsorluk, tanıtım için farklı fakülteden arkadaşlarımız da ekibimizin içerisinde. Normalde biz 2003 yılında kurulmuş köklü bir öğrenci kulübüyüz. Geçmiş dönemlerde yapılan projelerimiz bulunuyor. Şu andaki yeni elektrikli aracımızın adı ‘Evrim’. Geçen sene Londra yarışına katıldık. Bu sene Türkiye’de 115 kilometre dereceyle 2’nci olduk. Yarışmalar, tüm ekipler için çok zorlu geçiyor. Türkiye ayağında tüm ekipler arasında rekabet olsa da, takımlar olarak takıldığımız noktalarda birbirimize yardımcı oluyoruz. Tatlı bir rekabet söz konusu.”
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