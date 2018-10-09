Üniversitelilerin aracı Avrupa yolcusu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversitelilerin aracı Avrupa yolcusu
GeriEğitim Üniversitelilerin aracı Avrupa yolcusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
İHA
09.10.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Üniversitelilerin aracı Avrupa yolcusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversitelilerin aracı Avrupa yolcusu

SAÜ öğrencilerin tasarladığı ve ‘Shell Eco-marathon Avrupa’ yarışmasına hazırlanan ‘Evrim’ adlı elektrikli araç, 100 kilometrede 40 kuruş yakıyor. ‘Shell Eco-Marathon Avrupa’ yarışmasına katılmaya hak kazanan ‘Evrim’in üretiminin tamamı, Türkiye’de yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAITEM) üyeleri, 20 kişilik ekiple birlikte enerji tasarruflu ‘Evrim’ isimli bir elektrikli araç tasarladı. Tasarladıkları araçla bu sene düzenlenen ‘Shell Eco-Marathon Türkiye’ yarışmasında ikinci olan ekip, ‘Shell Eco-Marathon Avrupa’ yarışmasına katılmaya hak kazandı.

‘100 KİLOMETREDE 40 KURUŞ’
Tasarımlarını kendi atölyelerinde gerçekleştirdikleri aracın üretiminin tamamı Türkiye’de yapıldığını belirten SAÜ Makine Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Eray Ağlar, “Ekibe birinci sınıfta katıldım. O zamandan beri bütün çalışmaların düzenli olarak içerisinde oldum. En sonunda da bu aracın üretimi ve tasarımında yer aldım. Öncelikle araca, aksamlarının tasarımından başladık. Bir takım arkadaşlarımız arabanın kabuğundan tasarımına başlarken, diğer arkadaşlarımız da aracın iç kısmı, aksamları ve motorunu tasarladı. Tasarımlarımızı kendi atölyelerimizde hepsini kendimiz yaptık. Üretimin hepsi Türkiye’de gerçekleşti. Tasarımların hepsini yerli olarak tasarlayıp ürettirdik. Bu konuda sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Araç elektrik bataryasıyla çalışıyor. Yaklaşık 100 kilometrede 40 kuruş gibi bir yakıt sarfiyatı söz konusu. Onun dışında aracımızı olabildiğince hafif olması amacıyla tasarladık. Bunun için genellikle alüminyum malzeme kullandık, çelikten ziyade. Arabanın kabuğu ve şasisi yüzde 100 karbon fiberden üretildi. Diğer bazı aksamları da karbon fiber olarak tasarlayıp ürettik. Karbon fiberin de üretimini atölyemizde gerçekleştirdik. Direksiyon sistemi, jantları da kendi tasarım ve üretimimiz. Onun dışında aracın bütün tasarımlarını kendimiz atölyemizde gerçekleştirdik” dedi.

‘YARIŞMALAR ÇOK ZORLU GEÇİYOR’
‘Shell Eco-Marathon Avrupa’ yarışmasına katılmaya hak kazanan ekibin kaptanı ve SAÜ Bilgisayar Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Mert Yavuz ise şunları anlattı:
“Ekip olarak 18-20 kişiyiz. Ekibimizde Makine, elektrik-elektronik, metalurji ve malzeme mühendisliğinden öğrenciler var. Sponsorluk, tanıtım için farklı fakülteden arkadaşlarımız da ekibimizin içerisinde. Normalde biz 2003 yılında kurulmuş köklü bir öğrenci kulübüyüz. Geçmiş dönemlerde yapılan projelerimiz bulunuyor. Şu andaki yeni elektrikli aracımızın adı ‘Evrim’. Geçen sene Londra yarışına katıldık. Bu sene Türkiye’de 115 kilometre dereceyle 2’nci olduk. Yarışmalar, tüm ekipler için çok zorlu geçiyor. Türkiye ayağında tüm ekipler arasında rekabet olsa da, takımlar olarak takıldığımız noktalarda birbirimize yardımcı oluyoruz. Tatlı bir rekabet söz konusu.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Aşırı koruma ‘bağımlılık’ yapabilir

Bulmacalı, bowlingli matematik eğitimi

Türk üniversitelerinde kalite ‘tek tuş’ ile sorgulanabilecek

Okul iklimi güvene muhtaçtır