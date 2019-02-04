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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.02.2019 - 12:17, Son Güncelleme:/

Üniversitelilere uluslararası ödül

Üniversite öğrencileri ‘En iyi belgesel’ ödülünü kazandı. Radyo televizyon ve sinema bölümü öğrencilerinin ‘9-8 doğmak’ isimli filmi, Galler’de düzenlenen Uluslararası Copper Coast Film Festivali’nde ödül aldı. Toplamda 19 dakika süren film, festivalde ‘En iyi belgesel’ ödülüne layık görüldü.

Üniversitelilere uluslararası ödül
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Perküsyon ustası Hamdi Akatay öncülüğünde kurulan Tepecik Filarmoni Orkestrası’nın, Tepecik’teki Roman gençlerin hikayesini anlatan filmi, Galler’den ödülle döndü. Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin ‘9-8 doğmak’ isimli filmi, Galler’in Swansea kentinde düzenlenen Uluslararası Copper Coast Film Festivalinde ‘En iyi belgesel ödülü’ kazandı.

ORKESTRA 5 YIL ÖNCE KURULDU
Uluslararası Copper Coast Film Festivali, Galler Swansea Sanat Fakültesi tarafından düzenleniyor. Tüm dünyadan katılımcılara açık olan festivalde  ödül alan öğrenciler filmle ilgili şunları söyledi:
“19 dakikalık bu belgeselde izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkarmayı hedefledik. Bugüne kadar sosyal problemleriyle ön plana çıkan, ancak herkesin oradaki insanların eşsiz müzik yeteneklerini bildiği Tepecik mahallesindeki Roman gençlerin ve onlara farklı bir dünya açan dünyaca ünlü perküsyon ustası Hamdi Akatay’ın hikayesini anlatmaya çalıştık. Tepecik Filarmoni Orkestrası, çoğu konservatuvar öğrencisi tarafından beş yıl önce Akatay öncülüğünde kuruldu. Adeta müzikle nefes alıp veren bu gençlerin hayatına, Mozart’ın nasıl dokunduğunu gözlemledik, klasik batı müziğiyle Doğu ritimlerini birleştirip bir çıkış yolu buldukları anlara odaklandık. Doğu ve Batı arasında güzel bir müzik köprüsü kuran orkestranın, kimi zaman bir kahvehanede kimi zaman sokakta yaptıkları provalara kimi zaman da büyük salonlarda verdikleri konserlere tanıklık ettik.”

BİRÇOK FESTİVALDE GÖSTERİLDİ
Uluslararası Copper Coast Festivali’nde ödül kazanan ‘9-8 doğmak’ filmi ayrıca, 25’nci Adana Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması; 6’ncı Aegean Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde finalist oldu. 19’uncu Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali ile 4’üncü Marmaris Kısa Film Festivali gibi birçok festivalde de gösterildi.

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