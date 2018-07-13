Üniversitelilere Londra’dan mimarlık ödülü
Üniversite öğrencileri Londra’da düzenlenen ve iki farklı projeyle katıldıkları mimari tasarım festivali ‘FABFEST’ten birincilik ve üçüncülük ödülleri aldı.
Mimarlık bölümü öğrencileri Londra’dan ödülle döndü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Londra’da Westminster Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen mimari tasarım festivali ‘FABFEST’e iki farklı projeyle katıldı. Öğrenciler mimari detay çözüm alanında birincilik ve üçüncülük, mimari tasarım alanında ve mimari detay çözümünde üçüncülük, malzeme kullanımında da üçüncülük aldı.
Varinlioğlu, “Bu yıl üçüncü kez yapılan dijital üretim yarışmasında konu dijital şehir olarak belirlendi. Geçen yıl 10 öğrencimizle katılmıştık. Bu yıl iki farklı projeyle katıldık. Festivalde, her yıl belirlenen tema kapsamında, kısıtlı malzemeyle kısıtlı bir alanda hesaplamalı tasarım yöntemleriyle bir pavyon tasarımı isteniyor. Etkinlikte 33 ülkeden mentorler ve öğrenciler tasarımlarını inşa etti. Üretme ve inşa etme yarışmasında da iki projemiz ödül aldı” dedi.
Öğrencilerin bu yıl bilişim ve iletişim üzerine kent tasarladığını belirten Varinlioğlu, ‘Voxel’ adlı projede günümüzün aşırı nüfuslu ve dijital olarak birbirine bağlı şehirlerini konu aldıklarını söyledi. ‘Monad’ projesinde de kentsel yaşamın ihtiyaçlarına göre şehrin kendini en verimli şekilde organize etmesini konu aldıklarını belirtti.
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