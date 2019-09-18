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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.09.2019 - 16:53, Son Güncelleme:/

Üniversitelilere benzinlikte eğitim

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirket, üniversite öğrencilerine ‘Gelecek Nesillerin Ofisi’ başlıklı bir günlük eğitim verdi. Öğrenciler, hayallerindeki ofisi tasarladı.

Üniversitelilere benzinlikte eğitim
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Petrol Ofisi, üniversitelilere ‘Gelecek Nesillerin Ofisi’ konulu bir eğitim verdi. Şirketin üst düzey yöneticilerinin tam kadro katıldığı bir günlük eğitimin sonunda, bayi çocukları belki de ileride kendilerinin yönetecekleri, hayallerindeki gelecek yılların istasyonlarını tasarladı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Gelecekte işlerimizi teslim alacak gençlerle, bu tarz bir eğitimle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Onların bayrağımızı daha da yukarılara taşıyacağından hiç şüphe duymuyoruz” dedi.

‘EĞİTİMLER DEVAM EDECEK’
Şiper, konuşmasına şöyle devam etti:
“son iki yıldır, stratejisinden organizasyonel yapısına, kurumsal kimlikten ürünlerine kadar çok yönlü ve önemli bir gelişim süreci yönettik. Tüm kulvarlarda eş zamanlı çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. İki yıllık bu gelişim ve dönüşüm döneminin tüm Petrol Ofisi Ailesi’nde çok olumlu yansımaları oldu. Bu başarının gelecek nesillere aktarılması da bugün yakaladığımız ivmenin güçlenerek devam etmesi için ön koşul. Gelecekte işlerimizi teslim alacak bayilerimizin üniversitelerde okuyan öğrencilerle eşine az rastlanan bu tarz bir eğitimle bir arada olmaktan çok mutluyuz. İlerleyen dönemlerde de devam edecek ‘Gelecek Nesillerin Ofisi’ programı sayesinde tüm bayilerimizin çocuklarıyla bir araya gelmeyi hedefliyoruz.”

Tüm direktörlerin konuşmalarının ardından Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, ‘Petrol Ofisi Nesilden Nesile’, ‘Markanın Gücü’, ‘Networking’, ‘Tüketicilerin İstasyonlardan Beklentileri’ başlıklı bir konuşma yaptı.

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