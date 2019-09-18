Üniversitelilere benzinlikte eğitim
Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirket, üniversite öğrencilerine ‘Gelecek Nesillerin Ofisi’ başlıklı bir günlük eğitim verdi. Öğrenciler, hayallerindeki ofisi tasarladı.
Petrol Ofisi, üniversitelilere ‘Gelecek Nesillerin Ofisi’ konulu bir eğitim verdi. Şirketin üst düzey yöneticilerinin tam kadro katıldığı bir günlük eğitimin sonunda, bayi çocukları belki de ileride kendilerinin yönetecekleri, hayallerindeki gelecek yılların istasyonlarını tasarladı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Gelecekte işlerimizi teslim alacak gençlerle, bu tarz bir eğitimle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Onların bayrağımızı daha da yukarılara taşıyacağından hiç şüphe duymuyoruz” dedi.
‘EĞİTİMLER DEVAM EDECEK’
Şiper, konuşmasına şöyle devam etti:
“son iki yıldır, stratejisinden organizasyonel yapısına, kurumsal kimlikten ürünlerine kadar çok yönlü ve önemli bir gelişim süreci yönettik. Tüm kulvarlarda eş zamanlı çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. İki yıllık bu gelişim ve dönüşüm döneminin tüm Petrol Ofisi Ailesi’nde çok olumlu yansımaları oldu. Bu başarının gelecek nesillere aktarılması da bugün yakaladığımız ivmenin güçlenerek devam etmesi için ön koşul. Gelecekte işlerimizi teslim alacak bayilerimizin üniversitelerde okuyan öğrencilerle eşine az rastlanan bu tarz bir eğitimle bir arada olmaktan çok mutluyuz. İlerleyen dönemlerde de devam edecek ‘Gelecek Nesillerin Ofisi’ programı sayesinde tüm bayilerimizin çocuklarıyla bir araya gelmeyi hedefliyoruz.”
Tüm direktörlerin konuşmalarının ardından Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, ‘Petrol Ofisi Nesilden Nesile’, ‘Markanın Gücü’, ‘Networking’, ‘Tüketicilerin İstasyonlardan Beklentileri’ başlıklı bir konuşma yaptı.
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