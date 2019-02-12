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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
12.02.2019 - 12:57, Son Güncelleme:/

Üniversitelilerden ‘yenilebilir’ plastik

Üniversite öğrencileri, ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek amacıyla nişasta bazlı ‘yenilebilir’ biyobozunur filmler üretti.

Üniversitelilerden ‘yenilebilir’ plastik
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla nişasta bazlı ‘yenilebilir’ plastik üretti. Gıda mühendisliği son sınıf öğrencileri; Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak, projeye destek amacıyla yaklaşık üç ay önce hem ‘yenilebilir’ hem de doğada herhangi bir kalıntıya sebebiyet vermeden kısa sürede çözülebilen biyobozunur film çalışması başlattı. Bazı büyük oranda nişasta ve gıda maddelerinden oluşan biyobozunur film üreten öğrenciler, bu sayede hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Öğrencilerden Hatice Yaprak, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, kendilerinin de bu çabalara katkı sağlamayı istediklerini söyledi. Gıda bazlı yenilebilir plastik üretiminin çevre ve ekonomiye katkısı olduğunu anlatan Yaprak, "Amacımız ekonomiye katkı sağlamak, düşük maliyetlerde yeni ürünler üretebilmek ve çevre dostu olmak. Ürettiğimiz yenilebilir plastikler doğada kayboluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor" dedi.

Plastiğin petrolden yapıldığını, çevreyi kirleterek canlılara zarar verdiğini, zararlı etkilerini yok etmenin güç olduğunu belirten Yaprak, şöyle devam etti:
"Biz de buna çözüm üretmek, yerli üretim yapabilmek için gıda bazlı yenilebilir plastikler üretmeye çalışıyoruz. Doğa dostu, düşük maliyetli yenilebilir plastiklerle ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Paketleme alanında ve diğer alanlarda kullanılmasını hedefliyoruz. İnsanlar bu sayede daha sağlıklı ortamda yaşayabilecek. Yenildiğinde de zarar vermeyecek, tamamen gıda bazlı. Mesela paketlenen ekmekler plastiğiyle beraber yenilebilir. Ürünümüz daha çok nişasta bazlı."

Üniversitelilerden ‘yenilebilir’ plastik

‘ÇOCUKLAR İÇİN DE SAĞLIKLI OLACAK’
Plastik maddelerin özellikle çocuklar için zararlı olduğunu anlatan Yaprak, "Çocuklar genellikle plastikleri ağzına alıyor. Bizim yaptığımız plastikler gıda sektöründe de kullanılabilir. Ürettiğimiz biyobozunur filmlerin maliyeti çok yüksek. Bunu minimuma indirerek ülke ekonomisine katkı sunmayı istiyoruz" dedi.

Öğrencilerden Melis Öcal ise geliştirdikleri plastiğin doğada çözülebildiğini söyledi. Öcal, "Hem doğadaki canlılar yok olmayacak hem de ekonomiye katkısı olacak. Bu projeyi daha da geliştirerek dünyaya katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Üniversitelilerden ‘yenilebilir’ plastik

‘EKONOMİK KALKINMAMIZA KATKI YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’
Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin, üniversite olarak öğrencilerine destek olmak için ellerinden geleni yaptığını söyledi. Tekin, şöyle devam etti:
"Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerimizin geliştirdiği nişasta bazlı yenilebilir bazlı film çalışmasını hocaları olarak destekliyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırma geliştirme konularından atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen nişasta bazlı yenilebilir filmlerin üretiminin ekonomik kalkınmamıza katkı yapacak nitelikte olduğunu düşünüyorum."

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