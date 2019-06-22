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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitilm
22.06.2019 - 13:02, Son Güncelleme:/

Üniversitelilerden teknoloji bağımlılığına karşı proje

Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü öğrenciler ile Yeşilay İzmir Şubesi, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ve mücadele için işbirliği yaptı. ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’ kapsamında teknoloji bağımlılığıyla mücadele için projeler hazırlandı.

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Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümün dördüncü sınıf öğrencileri teknoloji bağımlılığını önlemek için çalışıyor. Bu kapsamda Yeşilay İzmir Şubesi ile işbirliği yaparak, ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’ geliştirildi. Öğrenciler, halkla ilişkiler kampanyası dersinde, 0-6 yaş grubundaki çocukların ailelerine yönelik projeler hazırladı. Dersin danışmanları Doç. Dr. Ferah Onat ile Doç. Dr. Özlem Alikılıç önderliğinde, 22 öğrenci beş farklı halkla ilişkiler kampanyası fikri hazırladı. Projeler, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek ve Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü'nün de katılımıyla dernek üyelerine sunuldu.

 Kampanya fikirlerinden bazıları şöyle:
- Çocuklar için aileleriyle birlikte vakit geçirip teknolojiden uzak olacakları özel parklar,
- Alışveriş merkezlerinde teknoloji bağımlılığının zararlarının anlatılması,
- Çocukların gelişimine katkıda bulunacak çeşitli etkinlikler,
- Ailelerle teknolojiden uzak kamplar,
- Ücretsiz tiyatro gösterileri, tiyatro oyunu ve çizgi film yarışmaları,
- Çok izlenen yerli çizgi filmlerde teknolojinin çocuklara zararlarını, onların dilinden anlatan şarkılar yapılması,
- Çok izlenen dizilerin senaryolarına farkındalık metinleri yerleştirilmesi,
- Ebeveynlerle çocukları bir araya getiren yarışma ve etkinlikler
- Kamu spotları, açık hava ve alışveriş merkezi reklam fikirleri, logolar ve dijital ortam için konu etiketi çalışmaları.

Doç. Dr. Ferah Onat ve Doç. Dr. Özlem Alikılıç, Yeşilay ile yapılan işbirliğinin farklı projeler ve etkinliklerle devam edeceğini söyledi.

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