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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
25.04.2019 - 16:14, Son Güncelleme:/

Üniversitelilerden sokak köpekleri için kermes

Edirne’de üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının veteriner giderleri ile mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenledi.

Üniversitelilerden sokak köpekleri için kermes
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Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu’na (TÜHAD) bağlı öğrenciler, Balkan Yerleşkesi’ndeki Bolcaana yemekhanesi önünde kermes düzenledi. Kendi yaptıkları yiyecekleri satışa sunan öğrenciler, elde ettikleri gelirle kampüsteki sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılayacak.

Üniversitelilerden sokak köpekleri için kermes

TÜHAD Topluluk Başkanı Hazal Erkut, sokak hayvanlarına karşı insanların bilinç düzeyini arttırmak için etkinliklere devam ettiklerini söyledi. Erkut, "Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Okul döneminde yemekhane yemekleriyle hayvanları besliyoruz. Ancak yaz aylarında yemekhaneden yemek çıkmadığı için mama almamız gerekiyor. Kuru mama almak için bütçeye ihtiyacımız var. Bunu karşılamak içinde evlerimizde hazırladığımız yiyecekleri kermeste satıyoruz. Böylelikle yaz aylarında kampüste yaşayan canların beslenmelerini sağlayacağız" dedi.

Hayvan gönüllüsü öğrencilerden Yağmur Islattı da, sokak hayvanlarının insanların desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yapılan etkinlik gerçekten çok güzel. Buradan elde edilen gelir kampüste yaşayan hayvanlar için kullanılacak. Hayvanseverlik gönüllük esasına göre yapılıyor. Tüm Edirnelilerin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

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