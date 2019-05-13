Üniversitelilerden ‘robotik kaynak kolu’

Karabük Üniversitesi (KBÜ) KBÜ Makine Mühendisliği öğrencileri Abdulkadir Kürekçi, Ali Tutuşuk ve Raylı Sistemler Mühendisliği öğrencisi Abdullah Yetgin, yıl sonu bitirme ödevi kapsamında 0.1 milimetre hassasiyetle çalışabilen, meydana gelen basıncın ortaya çıkardığı deformasyonu ortadan kaldıran, baskı kuvveti, akım şiddeti ve zamanı da farklı değerlerde ayarlayabilen, yüksek kaliteyle yüzde 30 zaman tasarrufu sağlayan punta kaynak robotik kol geliştirdi.

Otonom olarak tasarlanan ve çalışma sırasında bağlı olduğu bilgisayar üzerinden istendiği zaman müdahale edilebilen kolda, özel kodlama tekniği kullanıldı. Mikrodalga fırın trafosunun sarımını değiştirerek oradan elde edilen akımla kaynak yapabilen, hidrolik, motorlar ve metal parçaları bulunan kolun eklem yerlerinde bulunan elektrik motorları, kendi ekseni etrafında dönmesini ve esneklik kazanmasını sağlıyor. Belirlenen altı eksende doğrusal olarak hareket eden kol, kaynak yapmanın yanı sıra tutma ve taşıma yeteneğine sahip.

Abdulkadir Kürekçi, otomotiv sanayisinde kullanılan robotik kaynak kolunun bir türevini kendi imkânlarıyla yaptıklarını söyledi. Robotu altı eksenli tasarladıklarını anlatan Kürekçi, "Çizim ve tasarım ve montaj tamamıyla bize ait. Kaynak aksamını da kendi imkânlarımızla yapmaya çalıştık. Mikrodalga fırın trafosunun sarımını değiştirerek oradan elde ettiğimiz akımla kaynak yapabiliyoruz. Akım ayarlayıcısıyla 30 ila 100 amper aralığında sabitleyerek istediğimiz saç kalınlığında kaynatma yapabiliyoruz. İstediğimiz koordinatlarda, istediğimiz sayıda kaynak yapabiliyoruz. Seri üretim mantığıyla yaptık" dedi.

Ali Tutuşuk da yaptıkları kolun gayet iyi çalıştığını ve bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Kolun parçalarını sanayiden temin ettiklerini anlatan Tutuşuk, motorları çeşitli internet siteleri üzerinden temin ettiklerini söyledi.

Abdullah Yetgin ise robotik kaynak kolunu bitirme tezi kapsamında tasarladıklarını anlattı. Öğrenci imkânlarıyla bu kadar yapabildiklerini belirten Yetgin, daha iyisini yapmayı planladıklarını, projelerini geliştireceklerini anlattı.

‘DAHA DA BÜYÜK ÇALIŞMALAR YAPACAKLARINA İNANIYORUM’

KBÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilge Demir, öğrencilerin bu çalışmayı kendilerinin planladığını, tasarladığını söyledi. Bugünlerde endüstri 4.0 konseptinde robotik ve otomasyonun ön planda olduğunu belirten Demir, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin bu konularda yetkin olması son derece anlamlı. Küçüğünü yapan büyüğünü de yapar. Mühendislik meslekleri icra ederken yerli ve milli üretim açısından kabiliyetlerini son derece iyi kullanacaklarına kanaatim büyük. Ellerinde örneği olmadan çok orijinal bir ürün ortaya koydular. Profesyonel mühendislik hayatlarında örnekler üzerinden daha da büyük çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. Öğrencilerin bu arzu ve kabiliyetlerini çok iyi değerlendirmek, ülke adına ciddi faydalar üretebilir. Özellikle otomotiv sanayinde robot kullanımı çok yaygın. Birçok sanayi alanında da robot kullanımı oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Biz de Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği olarak öğrencilerimizi bu konularda yönlendirmek, onları teşvik etmek adına bu tür projelere önem veriyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğiyle bu tür projeleri icra edebilirsek çok daha büyük başarılar elde edebiliriz. İnşallah ileriki zamanlarda bunun kurumsal yapısı oluşmuş olur. Birçok projemiz TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Bu proje için de TÜBİTAK desteği çalışmamız devam ediyor."