Üniversitelilerden köy okuluna destek

Üniversiteliler, ‘Güneş Köyden Doğuyor’ projesi kapsamında Çorum'un Osmancık ilçesindeki Yaylabaşı Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti. ‘Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ kapsamında hazırlanan ‘Güneş köyden doğuyor’ projesinde yer alan 51 gönüllü öğrenci, Yaylabaşı köyüne gelerek, iki gün boyunca hem ilkokulun fiziki imkânlarını iyileştirdi hem de resim, müzik, spor gibi alanlarda öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı.

Proje koordinatörü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Şendil, köy okullarındaki öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla projeler yürüttüklerini söyledi. Bilkent Üniversitesi bünyesinde 2010 yılından bu yana yürütülen ‘Güneş köyden doğuyor’ projesi kapsamında, her yıl farklı illerdeki köy okullarını ziyaret ettiklerini söyledi. Şendil, 2018 yılında üç farklı köy okuluna gittiklerini belirtti.

Projede gönüllü olarak yer alan öğrencilerin yedi farklı alt grup oluşturduklarını anlatan Şendil, “Gittiğimiz köyde yapı grubumuz köy okuluna kütüphane hazırlıyor. Resim, müzik, spor, tiyatro, bilim ve genel kültür adını verdiğimiz gruplarımız da iki gün boyunca çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu etkinliklerle öğrencilere yeni ufuklar kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Köy okulu öğrencilerine, müzik aletlerinden Türk bilim adamı Aziz Sancar'a kadar pek çok konuda oyun eşliğinde bilgi aktardıklarını anlatan Şendil, "Çocukların ufuklarını açacak, hayal dünyalarını genişletecek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan çok güzel geri dönüşler de alıyoruz. Mesela kütüphane yaptığımız okulların öğretmenleriyle daha sonra yaptığımız görüşmelerde, öğrencilerin eskisinden çok daha fazla kitap okuduğunu görüyoruz. Bunları duyduğumuzda daha fazla okula dokunmak istiyoruz" diye konuştu.

‘VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ’

Şendil, yetiştirdikleri ürünlerin, kentlerde yaşayanlar tarafından tüketilmesinden dolayı kırsaldaki insanlara vefa borcu hissettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Kırsaldaki insanlara vefa borcumuzu bu şekilde ödemek istiyoruz. Ülkemizin gelişmesi için hepimizin çalışması, eğitim görmesi, üretmesi gerekiyor. Bizler daha iyi şartlarda eğitim alırken, kırsalda bazı şartlardan yoksun eğitim gören öğrencilerin eksiklerini kapatabilmek amacıyla bu projeye gönül verdik."

Proje gönüllülerinden makine mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Hüseyin Burak Palamut da projeyle köy çocuklarının eğitimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Gittiğimiz okullardaki binaları önce fiziki olarak iyileştiriyoruz. Boya, badana işlerini tamamladıktan sonra yanımızda getirdiğimiz rafları monte ediyoruz. Kitapları da raflara dizerek öğrencilerle kütüphanemizi açıyoruz" dedi.