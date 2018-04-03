Üniversitelilerden hibrit araç

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Alternatif Enerjili Araç Takımı (K-Tech) üyesi öğrenciler, hidrojen ve elektrik enerjisini beraber kullanarak dört tekerlekli hibrit araç geliştirdi. Trabzon Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen araca Yavuz Sultan Selim (SS) adı verildi. 100 kilometrede 87 kuruşluk enerji harcayan hibrit araç bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, gençlerin geleceğin en değerli hazineleri olduğunu belirtti. Yalınalp, "Gençlerimize güvenerek, geleceğe güvenle bakıyoruz. Gençlere imkân verildiğinde neler yapılabileceğinin somut örneğini işte bu araç. Valilik olarak teknolojik gelişimlere ve bilimsel çalışmalara her zaman destek veriyoruz. Özellikle bu gençlerimizi yürekten alkışlamak istiyorum. Valiliğimizce sağlanan desteğin verimli kullanılması bizleri mutlu etti. Yavuz Sultan Selim isimli aracımızın Trabzonumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem de projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, "Gençlerle geleceğimizin daha da güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi ve K-Tech Takım Kaptanı Mehmet Özdemir, takımın 2014 yılında kurulduğunu, hedeflerinin yerli sistemler geliştirmek olduğunu söyledi.

Özdemir, ülkenin ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Halktan gelen taleplerle biraz daha ekonomik araçlar üzerinde çalıştık. Sonuçta Yavuz SS isimli aracımızı ürettik. Aracımızda 2 adet motor bulunuyor. Aracın enerji kaynağı hidrojen ve batarya hibrit bir araç. KTÜ'de bir de atölye oluşturduk."

Özdemir, K-Tech takımının hidromobil kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü, elektromobil kategorisinde ise Türkiye 7'nciliği ve yerli ürün teşvik ödülü bulunduğunu belirterek, TÜBİTAK alternatif enerjili araçlar yarışmasında da dereceye girerek ödül aldıklarını söyledi.