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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.10.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Üniversitelilerden duruş bozukluğuna uyarı veren cihaz

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Üniversitelilerden duruş bozukluğuna uyarı veren cihaz

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü mezunu beş arkadaş, ‘Postür (duruş) takip ve uyarıcı cihazı’ adını verdikleri, kişinin duruşunu bozduğu anda uyarı veren bir cihaz geliştirdi. Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen üniversite öğrencileri bölge yarışmasında birinci olan proje, Ankara'da gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü mezunu beş arkadaş, ‘Postür (duruş) takip ve uyarıcı cihazı’ adını verdikleri, kişinin duruşunu bozduğu anda uyarı veren cihaz projesiyle bölge birincisi oldu. Üniversiteden geçen yıl mezun olan Samet Yıldız, Ahmet Çalışkan, Ali Tuncay Yılmaz, Deniz Baran Demirhan ve Oğuzhan Harman, duruş bozukluğu oluşabilecek meslek gruplarında çalışanlarda omurga eğriliğini engelleyecek bir proje geliştirmeye karar verdi. TÜBİTAK ile Karabük Üniversitesi’nin desteğiyle bir yıl önce çalışmaya başlayan proje ekibi, ‘Postür (duruş) takip ve uyarıcı cihazı’ adını verdikleri, kişinin duruşunu bozduğu anda uyarı veren bir cihaz geliştirdi.

Projeleriyle önce il birincisi olan, ardından Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen üniversite öğrencileri bölge proje yarışmasına katılan proje ekibi, burada da ‘Tekno girişimcilik’ kategorisinde birincilik elde ederek Ankara'da 12-15 Kasım'da gerçekleştirilecek finallere gitmeye hak kazandı. Prototip aşamasında olan cihaz, yaklaşık 2 bin 500 liraya mal edildi.

‘BU CİHAZ ANNELERİMİZİN GÖREVİNİ ÜSTLENİYOR’
Samet Yıldız, duruş bozuklukları üzerine yaptıkları araştırmada birçok insanın bu durumdan şikayeti olduğunu gördüklerini söyledi. Bunun üzerine ‘Postür takip ve uyarıcı cihazı’ geliştirmeye karar verdiklerini belirten Yıldız, bu cihazla duruş bozukluğunun önüne geçmeyi hedeflediklerini anlattı.

Duruş bozukluğunun, farkına varılmadan gelişen bir durum olduğunu belirten Yıldız, hareketsiz yaşam, uzun süre bilgisayar ve cep telefonu kullanımı gibi nedenlerden insanların omurgasında bozukluk oluşabildiğini söyledi.

Geliştirdikleri giyilebilir cihazın, kişinin duruşunu bozduğu anda uyarı verdiğini vurgulayan Yıldız, "Bu uyarıyı iki farklı şekilde gerçekleştiriyor. Cihaz hem fiziksel titreşimle hem de mobil uygulamadan görsel bildirimle uyarıyor. Omurga boyunca sensörler yerleştirdik. Bu sensörlerden alınan verileri derleyerek sonuca varıyoruz. Cihaz cep telefonuyla bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Sensörden alınan verileri uygulamaya gönderip kişiye görsel olarak sunuyor. Grafiksel olarak haftalık ve aylık veriler de sunuyoruz" dedi.

Deniz Varan Demirhan da kişiye, duruşunu bozduğunda uyarı gideceğini belirterek, "Annelerimizin 'Oğlum, kızım dik dur' uyarılarını bu cihaz yapıyor. Yani bu cihaz bir nevi annelerimizin görevini üstleniyor. Bu cihazın özellikle 5-10 yaş arası çocuklara ve masa başı çalışanlara yayılmasını amaçlıyoruz. Çağımızda birçok insan kamburluktan muzdarip. Kamburluğu bu cihazla önlemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

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