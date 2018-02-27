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    Üniversitelilerden ‘Çocuk İhmal ve İstismarı’ kitapçığı

    Hürriyet Eğitim
    27.02.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Çocuk istismarında anne, baba ve öğretmenleri bilgilendirmeyi amaçlayan üniversiteliler ‘Çocuk İhmal ve İstismarı’ kitapçığı hazırladı.

    Son günlerde gündemde olan ‘çocuk istismarı’ konusunu üniversiteliler ele aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencileri,  'Çocuk İhmal ve İstismarı' (Child Abuse and Neglect) dersi kapsamında bir kitapçık hazırladı. Kitapçığı, dersi alan bir grup öğrenciyle hazırladığını belirten Doç Dr. Raziye Bilge Uzun,  anne babaları bilgilendirerek, toplumun bilinç seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. 

    ‘KİTAPÇIKLA HERKESE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’
    'Çocuk İhmal ve İstismarı' kitapçığı, ihmal ve istismar türleri, istismarda nerelere başvurabileceği, ihmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkilerini anlatıyor. Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun, “Çocuğun kendi haklarını bilerek yetişmesi ve özgüven sahibi olması gerekir. Bu kitapçığın tüm yetişkinlere ve çocuklara bir el kitapçığı niteliğinde olması amaçlanıyor" dedi. Doç. Dr. Uzun, cinsel istismarın yüzde 75'inin ailede, yüzde 15'inin aileye yakın bir yetişkin tarafından gerçekleştirildiğine de dikkat çekti.

    Kitapçık, Bahçeşehir Üniversitesi'nin internet sitesinden de indirilebilir.

    Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi , başvuru , Çocuk İhmal ve İstismarı , Kitapçık , Aile , ÖĞRETMEN
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