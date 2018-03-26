Üniversiteliler yazılım projesiyle San Francisco yolcusu

Girişimcilik Vakfı öncülüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, General Mobile ve Türk Hava Yolları’nın desteğiyle 'Geleceği yazmaya başla' sloganıyla Android Akademi gerçekleştirildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Oğuzhan Sarıtaş ve Doğucan Seyidoğlu, proje geliştiricisi Ferhat Babacan ve Furkan Ali Yalçın ile elektrikli arabalar için şarj ünitelerini bir araya getiren yazılım geliştirdi. ‘Car4Future’ adlı proje jüri değerlendirmesi ve oylama sonucunda Türkiye genelindeki 120 proje arasından seçilerek ilk üçe girdi. Yazılımcı Sarıtaş ve Seyidoğlu, San Francisco'da gerçekleştirilecek girişimcilik ekosistemi gezisi ve devamlı mentorluk desteği kazandı.

‘ELEKTRİKLİ ARABALAR POPÜLERLEŞTİ’

İEÜ Yazılım Mühendisliği 4’üncü Sınıf Öğrencisi Oğuzhan Sarıtaş, ekiplerinin San Francisco’daki girişimcilik ekosistemi gezisi ve sürekli desteklenmeyle ödüllendirildiğini söyledi. Sarıtaş, elektrikli arabaların popülerleştiğini belirterek, “Araştırmalarımız sonucunda elektrikli otomobillerle şarj ünitelerini bir araya getiren mobil uygulama yapmaya karar verdik. Projemiz üzerinde 2016 yılından bu yana çalışıyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarını bulmasına, şarj ünitesi sahiplerinin de gelir elde etmek için istasyonlarını paylaşıma açmasına imkân tanıyan çalışma yaptık” dedi.

San Francisco Silikon Vadisi’nde Google merkez ofisini ziyaret edeceklerini, girişimcilik ekosisteminde bulunan kişi ve kurumlarla bir araya geleceklerini kaydeden Sarıtaş, projelerini geliştirecek yeni özellikler üzerinde çalışacaklarını da ifade etti.