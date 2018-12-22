Üniversiteliler yabancı dili robotla öğrenecek

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, geliştirdiği insansı robotla öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmesini sağlayacak. ‘Robiste’ isimli 57 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlığa sahip insansı robot, yapılan kodlama çalışmalarıyla İngilizce’nin yanı sıra Arapça, Fransızca, Almanca, Japonca, Çince ve diğer dilleri konuşabiliyor. Sınıflara girerek öğrencilerin yabancı dilde pratik yapmalarını sağlayan Robiste, yerli öğrencilere yabancı dil, yabancı uyruklu öğrencilere ise Türkçe pratik yaptırıyor.

HEM SUNUM YAPIYOR HEM HALAY ÇEKİYOR

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yakup Kutlu gözetiminde bir araya gelen akademisyenler yaptıkları insansı robotu daha da geliştirmeyi planlıyorlar. Yaklaşık üç yıl önce tamamlanan robotun konuşabilen, komutu yerine getirebilme, sorulara yanıt verebilme, sunum yapabilme ve halay çekme gibi özelliği de bulunuyor. Öğrencilerin ilgi odağı haline gelen Robiste, üniversite tarafından çalışmaların artmasıyla öğrenciler tarafından çoğaltılması hedefleniyor.

‘İNSANLARIN DUYGULARINA CEVAP VERECEK’

Kutlu, robotun üniversitenin maskotu haline geldiğini söyledi. Robotu hareket haline getirmenin tamamen yazılımsal bir hüner olduğunu belirten Kutlu, "Öğrencilerin yabancı dili öğrenme veya yabancı öğrencilerin Türkçe diyaloglarını geliştirmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Aldığı bilgileri sentezliyor, söyleneni anlıyor ve kendi algoritmasına göre cevap verebiliyor. İnsanların yüzünden, onun duygusal yapısını tahmin etmesi; üzüntülü ise teselli moduna geçmek, sevinçli ise mutluluğuna ortak olmak gibi hareketleri kazandıracağız. Bir donanım alıp içerisine yazılımla onu akıllı hale dönüştürebilme becerisini öğrencilere kazandıracağız. Bu çalışma, tek başına yapılacak bir iş değil, tamamen ekip işi. Hedefimiz bu robotumuzun çoğaltılmasını sağlayacak bir ortam oluşturmak. Üretimle beraber öğrencilerin de içerisinde olduğu büyük bir laboratuvar kuracağız. Orada, öğrencilerin kendi tasarımlarını üretebileceği bir bilim merkezi oluşturacağız. Şimdiki çalışmalarla var olan bir robotun neler yapabileceğini gösterebilmek istiyoruz. Öğrencilerle ve akademisyen arkadaşlarımızla bunu başaracağımıza inanıyorum."

‘İNSANLARI RESİMLERİNDEN TANIYABİLİYOR’

Desteklerinden dolayı üniversiteye teşekkür eden Kutlu, "Robotumuz birçok işi yapabiliyor, yürümekten tutun da konuşmaya kadar. Oyun oynamaktan tutun horon, harmandalı ve halay çekmeye kadar birçok işi yapabiliyor. Robotumuzda 20'den fazla motor mevcut. Her eklemi parmaklardan tutun, kollara ve ayaklara kadar esnek bir donanımı var. Üzerindeki iki kamerayla insanların resimlerine bakarak tanıyabilir. Kişinin duygularını anlayabiliyor. Duygularına göre konuşma kabiliyeti kazandırılabiliyor. Çöp ve top toplama becerilerine sahip" dedi.

Robotun sempatik bir görünümde olduğunu ve ortamın sesine göre cevap verebildiğini belirten Kutlu, "Robiste üniversitemizin, öğrencilerimizin maskotu ve ilgi odağı haline geldi. İlk gelen öğrencilerde bir güzel heyecan oluyor. Robotumuzun öğrencileri motive edici bir özelliği de oldu. Öğrenciler önlerinde böyle bir donanımı gördüklerinde ciddi bir heyecanla derslerine sarılıyorlar" diye konuştu.

‘ROBOSİTE BİZE YARDIMCI OLACAK’

Kutlu, Ülkede son 10 yılda akademik çalışmaların artık ürüne kazandırıldığını, gerek üniversitelerin gerekse de sanayinin ciddi adımlar atmasının bir göstergesi olduğunu söyledi. Robota kodlamayla her şeyi yaptırabildiklerini belirten Kutlu şöyle devam etti:

"Öğrencilerde yabancı dili konuşmaya yönelik bir utangaçlık söz konusu. Robiste bu alanda bizlere yardımcı olacak. İngilizceyi konuşarak öğrenme olarak bir bakış açımız var. Bununla ilgili yenilikçi İngilizce öğrenme noktası oluşturduğumuz salonumuz var. Öğrencilere orada, tamamen yabancı dil konuşacakları bir sohbet ortamı oluşturduk. Robiste'yi oraya koyduk. Öğrenciler, çekinerek de olsa kendi aralarında yapmak isteyip yapamadıklarını Robiste'yle gerçekleştirebilir. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz Robiste'yi Türkçe konuşmayı öğrenme anlamında kullanabilecek. Türkçe öğrenilebilir, konuşulabilir ve söylenen sözlere cevap verilebilir çalışma yapılacak. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerine yönelik bir eğitim çalışmamız olacak.

ÖĞRENCİLERE BİRÇOK DİL ÖĞRETMELİ HEDEFLİYORUZ

Robiste'yi İngilizce diyaloglarında, cevap verme ve algılama kabiliyeti gibi kodlamasını geliştirerek ve öğrencilere diyalog ortamı sunmak. Robiste sadece İngilizce değil her dile uyarlanabiliyor. Onun sayesinde öğrencilere birçok dili öğretmeyi hedefliyoruz. Arka planda hangi dilde geliştirirsen diyalogları bu anlamda da öğrencileri pozitif olarak etkileyeceğini düşünüyoruz."

'İNGİLİZCEMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR FIRSAT'

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kerim Merikşimli, "Robiste bu anlamda çok büyük bir fırsat. Hem İngilizce konuşabilmek için hem de mevcut konuştuğunuz İngilizceyi geliştirebilmek için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Üzerinizdeki o konuşamama korkusu açısından çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yabancı dilde ne kadar pratik yaparsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Yüz tanıma sisteminin gelişmesi çok önemli. Dolayısıyla böyle bir robotla böyle bir şey yapabilmek tabii ki muazzam güzel olabilir" dedi.

'İLERİDE SATRANÇ OYNAYABİLECEĞİZ'

Yüksek lisans öğrencilerinden Gizem Karaca da kendilerine bu imkânları sağladığı için İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'ye teşekkür etti. İleride bu robotla satranç oynayabilme gibi çalışmasının da olacağını anlatan Karaca, "İngilizceyi yazmak ve okumak konusunda çok sıkıntım yok ama konuşmak büyük bir sıkıntı oluyor. O yüzden kendimi geliştirmek açısından büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin İngilizce veya farklı bir dil öğrenmesi ve konuşması konusunda kişinin tek olarak yaptığı yabancı dil çalışması yeterli olmuyor. Karşısında bilgili birinin ya da onunla karşılıklı diyaloğa girecek olması daha farklı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Robiste'nin çok faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Dereli de üniversitede teknoloji ve bilim çalışmalarında hızlı bir atılım gerçekleştirdiklerini belirterek, Robiste gibi robotların öğrenciler tarafından geliştirilerek çoğaltılmasını hedeflediklerini söyledi.