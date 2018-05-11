Üniversiteliler Walt Disney’de staj yapacak
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, Forbes’a göre dünyanın en güçlü 10 şirketinden biri olan Walt Disneyde staj yapmaya hak kazandı.
AGÜ Endüstri Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencileri Burhan Özyılmaz, Canan Aslı Altıok ve Sümeyye Atak, Walt Disney’in International College Program adlı Orlando, Disneyland’de yaz stajı yapmak üzere kabul aldı. Öğrenciler, Walt Disney’deki yaz stajlarında hem çeşitli departmanlarda iş tecrübesi kazanacaklar, hem de yabancı dilde anlama ve konuşma, takım çalışması gibi birçok yeteneklerini de geliştirmek için fırsat bulacaklar. Öğrencilerin ulaşım bursunu ise, Akfen Holding karşılayacak.
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