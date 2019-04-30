Üniversiteliler tasarladıkları reklam projesiyle yarıştılar

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu ile Muratbey firmasının iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Burgu ile Reklam Zamanı’ yarışması sonuçlandı. Yarışma finalistleri jüri karşısında projelerini sunarak iş hayatı için önemli bir tecrübe kazandı. Jüri oyları sonucunda birinci olan proje 10 bin, ikinci olan proje 5 bin, üçüncü olan projeyse 2 bin 500’er TL ödül almaya hak kazandı.

Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencileri, Burgu peynir için reklam fikri, slogan, görsel ve etkinlik planlamasını içeren reklam kampanyası hazırladı. Finale kalmaya hak kazanan beş ekip, 24 Nisan’da Uşak Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte projelerini jüriye sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren proje sahipleri ödülüne kavuştu.

SEKTÖRÜN DUAYENLERİYLE BULUŞTULAR

Etkinlik; Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ve Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ’un açılış konuşmalarıyla başladı. Genna Reklam Ajansı Başkanı A. Selim Tuncer ve Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen de seminer verdi. Reklamcılık ve pazarlama sektörlerinin duayenleri de iş hayatındaki tecrübelerini paylaşarak sektördeki uygulamaları ve örnekleri anlattı. Seminerlerin ardından finalist projeler, jüri ve konuklara sunuldu.

‘ODAK NOKTAMIZ GENÇLER VE ÇOCUKLAR’

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine destek olduklarını belirten Gülnur Uluğ, “Projelerimizin odağında ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak olan çocuklar ve gençler var. Onlara olan hassasiyetimiz kapsamında Uşak Üniversitesi işbirliğiyle, ‘Muratbey Burgu ile Reklam Zamanı’ reklam yarışmasını düzenledik. Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören ve reklamcılık alanında kariyer hedefleyen gençlerimizin sektör dinamiklerini deneyimlemelerine olanak sağladık. Katılan tüm öğrencilere ve bizleri bu süreçte yalnız bırakmayarak genç yetenekleri destekleyen jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Yarışmanın birincisi Aydın Üniversitesi’nin ‘En Burgulu Anlar’ projesi oldu ve 10 bin TL’lik büyük ödülü kazandı. Ege Üniversitesi’nin ‘Abartıyoruz’ projesi ikinci olarak 5 bin TL, Erciyes Üniversitesi’nin ‘Dünyalının Elinden Dünyanın Burgu Peyniri Muratbey Burgu Peyniri’ isimli projesi üçüncü olarak 2 bin 500 TL’lik ödülün sahibi oldu.

11 JÜRİ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ

Yarışmanın jüri koltuğuna; İlancılık Ajans Eş Başkanı ve Reklamarkası TV programı yapımcısı-sunucusu Ender Merter, Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Genna Reklam Ajansı Başkanı ve Ekotürk TV Soyut Şeyler Ekonomisi sunucusu A. Selim Tuncer, Aristo İletişim Ajans Başkanı Çınar Ergin ile Aklı Fikri Sosyal Medya Ajans Başkanı İlker Müftüoğlu , Muratbey Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol, Muratbey Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erol, Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, Uşak Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Sezgin, Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Öğretim Üyesi Dr. Polat Can, Öğretim Görevlisi Necla Kuduz oturdu.