Üniversiteliler, Suriyeli çocukları oyunlarla eğitiyor
İzmir'de bir grup üniversite öğrencisi, eğitim çağındaki Suriyeli çocuklara gönüllü ders verip sosyal adaptasyonlarının sağlıklı olmasına yardımcı oluyor.
İzmir'de üniversite öğrencileri, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kente yerleşen Suriyeli ailelerin 6-12 yaşlarındaki çocuklarına gönüllü ‘öğretmenlik’ yapıyor. Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği'nin talebi, Ege ile İzmir Katip Çelebi üniversitelerinin iş birliğiyle hafta içinde günde ortalama üç saat eğitim veren öğrenciler; Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerinin yanı sıra çocukların ilgisini çekebilecek eğlenceli oyunlarla onların gönüllerini kazanıyor.
Gönüllülerden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf öğrencisi Cansu Erdem, çocuklarla tanışmaktan ve vakit geçirmekten mutlu olduğunu, bir yandan öğretirken diğer yandan da onlardan bir şeyler öğrendiğini belirtti. Erdem, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra çeşitli tiyatro oyunlarıyla çocukların sosyal yönlerinin de gelişmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını, oyunlarla öğretimin çocukların ilgisini daha fazla çektiğini gözlemlediklerini söyledi.
Cansu Erdem, "Oyun oynamanın sadece boş vakit geçirmek değil de gerçekten bir şeyleri öğrenme amaçlı olduğunu öğreniyorlar. Bunu görmek de beni çok mutlu ediyor" dedi.
Üç senedir gönüllü olarak Suriyeli çocuklara oyun ve iletişim dersi veren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Tuğberk Bayraktar ise travma yaşayan Suriyeli çocuklarda ‘akran zorbalığı ve sosyal dışlanmayı’ sık gözlemlediğini, çocuklara birbirlerine zarar vermemeleri gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını anlattı.
Çocukların ilgisini diri tutmak ve sıkılmalarını önlemek amacıyla dersleri oyunlarla anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, çocuklara kardeşliği, arkadaşlığı, dostluğu öğretmeye gayret ettiklerini söyledi.
‘TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM’
Gönüllülerin eğitiminden faydalanan İzmir Yapıcıoğlu İlkokulu öğrencisi 11 yaşındaki Muhammed Elderviş, dernekteki etkinliklerden çok mutlu olduğunu, Türkçe, matematik, çeşitli oyunlar öğrendiklerini belirtti. Elderviş, "Öğretmenlerimi çok seviyorum ve Türkiye'de çok mutluyum" dedi.
İzmir Mehmetçik İlkokulu öğrencilerinden 10 yaşındaki Gadir Ebuamşah da ailesiyle dört yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiklerini, Türkçesini burada geliştirdiğini söyledi. Ebuamşah, "Burada çok şey öğreniyoruz, iyilik yapmayı öğreniyorum. Arkadaşlarımla ve öğretmenlerle oyunlar oynuyoruz. Saklambaç oynuyoruz ve oyuncaklarla oynuyoruz. Öğretmenler bizimle ilgileniyorlar. Çok mutluyum" diye konuştu.
‘ÇOCUKLAR TÜRKÇE, GÖNÜLLÜLER ARAPÇA ÖĞRENİYOR’
Suriyelilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali ise Suriyeli çocukların adaptasyonlarının sağlıklı olması için üniversitelerle iş birliği yaptıklarını anlattı. Üniversite öğrencilerinin verdiği eğitimlerden haftada 100-120 çocuğun faydalandığını belirten Salih Ali, "Çocuklarımız çok iyi Türkçe konuşurken gönüllü öğrencilerimiz de Arapça öğreniyor. Dersler karşılıklı fayda sağlıyor" dedi.
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