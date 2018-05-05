Üniversiteliler NASA'da yarışacak

ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenecek mini uydu yarışması CanSat’te finale kalan SwifTurk takımı, Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden yedi öğrenci finale kaldıkları mini uydu projesiyle 8-11 Haziran’da ABD’nin Teksas eyaletinde yarışacak. Geliştirdikleri iki ayrı mini uydu ile 40 proje arasına giren SwifTurk takımı, CanSat Competition’a katılmaları için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) davet edildi.

Üniversite öğrencileri Hasan Karadeniz, Ahmet Erkam Öztürk, Faddale Demir, İsmail Şahin, Yusuf Burak Özdemir, Mehmet Taha Külahcı ve Kemal Cihan Baştak, başarı hikayelerini anlattı.

Proje tasarımcısı ve takım kaptanı 23 yaşındaki Furkan Karadeniz, sene başında farklı bölümlerden yedi kişiden oluşan ekibin bir araya gelerek böyle bir proje tasarladıklarını söyledi.

Tasarladıkları model mini uydu projesiyle bu yarışmaya girmeye hak kazandıklarını belirten Karadeniz, "NASA tarafından desteklenen CanSat, bir model uydu yarışması. Yarışmada uzaya fırlatılan uyduların mini halini tasarlamamızı istiyorlar. Mühendislik yarışması olduğu için bizden belli beklentileri var. Örneğin yapacağımız model uyduda haberleşmeyi de sağlayacak sensörler kullanmamızı istiyorlar. Bir uyduda var olan tüm özellikleri istiyorlar. Bunu da 700 metre gibi alçak bir alan için tasarlanıyor. Yarışma hem mühendislik anlamında bize çok şey katıyor hem de kalabalık bir yarışmaya katılma şansı veriyor. Bir yıl boyunca bu proje üzerine çalıştık" dedi.



‘YARIŞMAYA GİTMEK İÇİN MADDİ DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR’

Karadeniz, projeye geçen eylül ayında başladıklarını, okulun kendilerine çalışmaları için laboratuvar ayırdığını ve birçok konuda destek verdiğini ancak maddi konularda zorlandıklarını anlattı.

ABD’de yapılacak final yarışmasına gitme noktasında da birtakım mali sorunlar yaşadıklarını söyleyen Karadeniz, şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntımız maddi imkânsızlıklar oldu. Sene başında bu projeye başladığımızda mesela haberleşmek için sensör almak istedik ama paramız yetmedi. Bu malzemeler de oldukça pahalı şeyler. Ayrıca finale kaldık. Teksas’a gitmemiz gerekiyor final yarışmasına katılmak için, oraya gidişi dönüş biletlerimiz, kalacağımız yer, günlük ihtiyaçlarımız için yeterli finansı henüz karşılayamadık. Bunlar şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunlar. Okulumuz bu konuda bize var olan imkânları sunuyor ama bu kadar masrafı karşılayamıyor. Bu final yarışmasından sonra başka bir yarışmaya daha katılacağız ama dediğim sorunlar önümüzdeki en büyük engel. Türkiye’yi en iyi şekilde orada temsil etmek istiyoruz ancak projemize ciddi destek verecek insanlara, kurumlara ihtiyacımız var."

Yurtdışındaki üniversitelerden burs alması durumunda eğitimine bir süre orada devam edeceğini söyleyen Karadeniz, yeterli bilgi ve tecrübe edindikten sonra Türkiye’ye dönüp yeni uydular üretmek istediğini vurguladı.

DÜNYA ÇAPINDA 40 EKİP ARASINA GİRDİLER

Elektrik elektronik bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İsmail Şahin ise SwifTurk ekibinin sistem mühendisliğini yapıyor.

Yarışmaya katılacak uydunun tasarımını ve mekanik tüm aksamı ile ilgilendiğini belirten Şahin, mini uydu projesinin aşamalarını anlattı:

"CanSat yarışması üç aşamadan oluşuyor. Preliminary Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR) ve uygulama aşaması. PDR aşamasında ABD’deki yarışmaya katılacak 40 takım belli oluyor. Bu aşamada 150 slaytlık ayrıntılı bir uydu sunum gönderdik. Bu dönemde dünyadaki 40 ekip arasına girmeyi başardık ve ABD’de ülkemizi temsil etmek için gideceğiz. NASA, CDR aşamasında bizden birtakım testler daha yapmamızı istedi bu konuda da sunumumuzu yaptık. Şimdi ise 8 Haziran’da Teksas’ta düzenlenecek yarışmaya gitmek için bekliyoruz."

Şahin, diğer arkadaşları gibi yurtdışından gelecek herhangi bir burslu öğrenim teklifini kabul edeceğini belirterek, "Okuduğum bölüm çok geniş bir bölüm. Dolayısıyla bir alana odaklanmak istiyorum. Yurtdışında özellikle havacılık sektöründe çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yakalamak için yurtdışında biraz tecrübe sahibi olmak istiyorum. Fakat en sonunda ülkeme dönüp bu edindiğim bilgileri gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

İHA VE SİHA’LAR ÜZERİNDE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Öğrencilerden 23 yaşındaki Mehmet Taha Külahcı da projede, donanım yazılım ve mekanik olmak üzere üç ekibin çalıştığını aktararak kendisinin yazılım üzerine çalıştığını söyledi.

Mini uydu tasarımında önce mini sensörlerin seçildiğini belirten Külahcı, şöyle konuştu:

"Sensörleri seçtikten sonra bu sensörleri gönderdiğimiz uydu ile sıcaklık, basınç, irtifa gibi hava değerlerini ölçüyoruz. Uyduya takılı bir kamerayla da yeryüzünün fotoğraflarını çekiyoruz. İkincisi de yazılım evresi bu aşama da sensörlerin entegre bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. Mekanik ekibi uydunun tasarımını yapıyor. Uyduya bağlı paraşüt ve benzeri ekipmanları tasarlıyorlar."

Yüksek lisans yaptıktan sonra İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) üzerinde çalışmak istediğini anlatan Külahcı, "Gelişen bir ülkeyiz ve biz de bu alanda çalışarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak zorundayız. Yetenekli ve başarılı insanların ülke içinde kalması taraftarıyım. Biz de ekip olarak teknolojiler geliştirip inşallah ülkemizde kullanacağız" diye konuştu.

PROJE ONLARA BURS VE İŞ İMKÂNI SAĞLAYACAK

Projenin sistem tasarım mühendisliğini yapan son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kemal Cihan Baştak da yarışmaya Rusya, Hindistan, Japonya gibi bir çok ülkeden yaklaşık 40 takımın katılacağını belirtti.

Yarışma gününün detaylarını paylaşan Baştak şunları söyledi:

"Yarışma günü önce uydunun dayanıklılığı gibi çeşitli testler yapılacak. Daha sonra roket atılımı gerçekleştirilecek. Uydu yavaş yavaş yere düşerek bilgileri gönderecek. İlk beş takım arasına girmeyi düşünüyoruz. Ama hedefimiz elbette birinci olmak. NASA’nın internet sayfasında bu beş takım ilan ediliyor. SwifTurk olarak o listeye girmek istiyoruz. Birinci olana sertifika veriliyor. NASA’nın dünya çapında düzenlediği bu yarışmada bazen kurumlar ve okullar burs imkânı da sağlayabiliyor. Bu projenin ilerde iş bulmamızı sağlayacağını da düşünüyorum."

TEKSAS’A GİTMEK İÇİN MADDİ DESTEĞE İHTİYAÇLARI VAR

Projenin donanım kısmıyla ilgilenen elektrik elektronik bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Yusuf Burak Özdemir de okulun SwifTürk ekibinin çalışmalarına destek verdiğini ancak projelerini geliştirmek için daha çok maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Şehir Üniversitesi ve proje danışmanı hocalarının kendilerine her konuda yardım ettiklerini anlatan Burak, “Teksas’taki CanSat yarışmaya katılmak için uçak biletleri, konaklama için bir miktar paraya ihtiyacımız var. California Üniversitesi’nden TÜBİTAK’a daha sonra da bizim okula gelen danışman hocamız İhsan Çiçek çalışmalarımızda bize yardım ediyor. Laboratuvar ortamı sağladı bize. Bu yarışmadan birinci olarak çıkıp gelecekte savunma veya haberleşme sanayinde çalışmalarımı sürdürmek istiyorum" diye konuştu.