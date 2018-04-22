Üniversiteliler köy okulunu yeniledi
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden (AKÜ) bir grup öğrenci, Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki ilkokulun tadilat ve boyasını yaptı. AKÜ Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Süleyman Gücek, “Bundan sonra nasip olursa her yıl 23 Nisan dönemlerinde bir köy okulumuzu baştan aşağıya yenileceğiz. Ve oradaki çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm ve mutluluk olmaya devam edeceğiz” dedi.
AKÜ öğrencileri tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki ilkokulun tadilat ve boyası yapıldı. Proje kapsamında üniversiteden 22 öğrenci Çiftlik köyüne giderek iki günde binanın iç ve dışının tamiratını gerçekleştirdi. AKÜ Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Süleyman Gücek, il genelinde 4 yıldır benzer çalışmaları büyük keyif alarak sürdürdüklerini söyledi. Gücek, projeyi 22 öğrenciyle sürdürdüklerini belirterek, esnaf ve köylülerin de kendilerine yardım ettiğini dile getirdi. Baştan aşağıya yenilenmiş okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nda çocuklara hediye edeceklerini aktaran Gücek, şunları söyledi:
“Hep birlikte geleceği renklendiriyoruz. Geçen yıl İhsaniye ilçemizde üç okulumuzun tamir, tadilat ve boyasını yaptık. Bu yıl da ihtiyacı olan okullar içerisinde Emirdağ Çiftlik köyümüzü seçtik. Bundan sonra nasip olursa her yıl 23 Nisan dönemlerinde bir köy okulumuzu baştan aşağıya yenileceğiz. Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm ve mutluluk olmaya devam edeceğiz.”
23 NİSAN’DA ŞENLİK YAPILACAK
Köy Muhtarı Bahattin Altıntaş da üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, “Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Okul çocukları da yeni okullarını görünce çok sevinecekler ve mutlu olacaklarını düşünüyorum. 23 Nisan’da da burada harika bir şenlik gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.
Üniversite öğrencilerinden Bilge Cander de 23 Nisan’da çocukların güzel bir okula adım atmaları için elinden geldiğini yaptığını dile getirdi. Cander, tadilatı keyifle yaptıklarını belirterek, “Daha önce sadece keman çalmakla meşguldüm. O yüzden ilk başta biraz zor geldi ama üstesinden geliyoruz. Hayatımda hiç boya yapmamıştım ilk defa burada yaptım. Burada olmaktan çok mutluyum ve büyük keyif alıyorum” diye konuştu.
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