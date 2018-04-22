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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.04.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

 Üniversiteliler köy okulunu yeniledi

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 Üniversiteliler köy okulunu yeniledi

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden (AKÜ) bir grup öğrenci, Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki ilkokulun tadilat ve boyasını yaptı.  AKÜ Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Süleyman Gücek, “Bundan sonra nasip olursa her yıl 23 Nisan dönemlerinde bir köy okulumuzu baştan aşağıya yenileceğiz. Ve oradaki çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm ve mutluluk olmaya devam edeceğiz” dedi.      

AKÜ öğrencileri tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki ilkokulun tadilat ve boyası yapıldı. Proje kapsamında üniversiteden 22 öğrenci Çiftlik köyüne giderek iki günde binanın iç ve dışının tamiratını gerçekleştirdi.  AKÜ Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Süleyman Gücek, il genelinde 4 yıldır benzer çalışmaları büyük keyif alarak sürdürdüklerini söyledi.  Gücek, projeyi 22 öğrenciyle sürdürdüklerini belirterek, esnaf ve köylülerin de kendilerine yardım ettiğini dile getirdi. Baştan aşağıya yenilenmiş okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nda çocuklara hediye edeceklerini aktaran Gücek, şunları söyledi:

“Hep birlikte geleceği renklendiriyoruz. Geçen yıl İhsaniye ilçemizde üç okulumuzun tamir, tadilat ve boyasını yaptık. Bu yıl da ihtiyacı olan okullar içerisinde Emirdağ Çiftlik köyümüzü seçtik. Bundan sonra nasip olursa her yıl 23 Nisan dönemlerinde bir köy okulumuzu baştan aşağıya yenileceğiz. Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm ve mutluluk olmaya devam edeceğiz.”   

23 NİSAN’DA ŞENLİK YAPILACAK

Köy Muhtarı Bahattin Altıntaş da üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, “Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Okul çocukları da yeni okullarını görünce çok sevinecekler ve mutlu olacaklarını düşünüyorum. 23 Nisan’da da burada harika bir şenlik gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.     

Üniversite öğrencilerinden Bilge Cander de 23 Nisan’da çocukların güzel bir okula adım atmaları için elinden geldiğini yaptığını dile getirdi. Cander, tadilatı keyifle yaptıklarını belirterek, “Daha önce sadece keman çalmakla meşguldüm. O yüzden ilk başta biraz zor geldi ama üstesinden geliyoruz. Hayatımda hiç boya yapmamıştım ilk defa burada yaptım. Burada olmaktan çok mutluyum ve büyük keyif alıyorum” diye konuştu.

 

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