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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA - Fotoğraf: İHA
16.07.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Üniversiteliler Japon mimarisini inceliyor

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Üniversiteliler Japon mimarisini inceliyor

Türkiye’den bir vakıf üniversitesinin mimarlık ve tasarım fakültesinin, Japonya’daki Mukogawa Üniversitesi ile birlikte düzenlediği kültürlerarası mimarlık çalışması Inter Cultural Study of Architecture (ICSA) Yaz Okulu Programı başladı.

Üniversiteli mimar adayları Japonya’daki Mukogawa Üniversitesi’nde yaz okulunda. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Mukogawa Üniversitesi tarafından düzenlenen ICSA in JAPAN 2018 Yaz Okulu kapsamında öğrenciler, farklı bir ülkede alışılagelmiş bir çalışma ortamının dışında yepyeni kurgular ve mimari kaygılar içerisinde bir stüdyo ortamını yerinde deneyimliyor.

Japonyadaki ilk güne, Mukogawa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni gezerek başlayan öğrenciler, üniversitenin Mimarlık Fakültesi Dekanı, Okazaki Senseiyi ziyaret etti. Ardından Mukogawa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü de ziyaret eden öğrenciler hediyelerini verdi. Mukogawa Üniversitesi eğitimcileri, BAUl'u öğrenciler için 'Hoş geldin Seremonisi' düzenlenerek, stüdyo derslerine giriş yaptılar.

JAPON KÜLTÜRÜNÜ DE ÖĞRENİYORLAR
Doç. Dr. Murat Dündar ve Dr. Öğr. Üyesi Belinda Torus organizatörlüğünde 9 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yaz okulunda, okul içerisindeki çalışmalara ek olarak gezi ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Japonya'da bulunulan öğrencilerin Japon kültürünü daha çabuk kavramalarını sağlayacak ortamların yaratılması da yaz okulu organizasyonun önemsediği bir diğer önemli konu.

Öğrenciler, yaz okulu etkinliği kapsamında; Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Hiroşima ve Tokyo şehirlerine yapılan teknik geziler ile bir yandan geleneksel Japon mimarisinin önemli örneklerine ziyaret ediyor, diğer yandan ise dünyaca ünlü Japon mimarların tasarımlarını yerinde görme fırsatı yakalıyor. Japonya'da mimarlık eğitimi alan öğrenciler, bu program kapsamında mimarlık alanında tarihi öneme sahip yapı ve mekanları uzman kişiler eşliğinde ziyaret ederek kültürel farklılıkların mekansal yansımalarını inceleme olanağı da buluyor.

Katılan öğrencilerin mesleki gelişiminde önemli bir yer tutan etkinlik, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilere bilimsel ve kültürel alanda katkı sağlamayı amaçlıyor.

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