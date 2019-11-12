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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 12.11.2019 - 12:25, Son Güncelleme:/

Üniversiteliler interneti ‘yalnız’ oldukları için kullanıyor

Türkiye'de 26 üniversiteden 3 bin öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, her iki üniversiteliden biri, kendisini yalnız hissettiği için interneti daha çok kullanıyor. Öğrencilerin internet kullanım ortalaması günlük 118 dakika olarak belirlenirken, en yüksek kullanım nedenlerinin 224 dakikayla iletişim, 180 dakikayla eğlence olduğu tespit edildi.

Üniversiteliler interneti ‘yalnız’ oldukları için kullanıyor
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Gülnar, öğrencilerin internet kullanım tiplerini ve ruh sağlığı ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan 26 üniversiteden 3 bin öğrencinin katıldığı bir alan araştırması yaptı. Araştırmada öğrencilerin yoğun internet kullandıklarını tespit ettiklerini belirten Gülnar, şunları söyledi:Üniversiteliler interneti ‘yalnız’ oldukları için kullanıyor
"Araştırmada eğlence, iletişim ve bilgi arama maksatlı üç grupta internet kullanım alışkanlığını ölçmeye çalıştık. Öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süresi 118 dakika çıktı. İletişim amaçlı kullanımının 224 dakika, eğlence amaçlı kullanımının 180 dakika olduğunu tespit ettik. Öğrencilerin bilgi amaçlı internet kullanım ortalaması ise 60 dakika. Bu maalesef acı bir tablo ama gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor.

HER İKİ ÖĞRENCİDEN BİRİ KENDİSİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR
Eğlence amaçlı olarak kişiler video izliyor, oyun oynuyor ve sosyal medya kullanıyor. İnternet kullananlar içerisinde depresyon düzeyi yüzde 44. Araştırmaya katılan öğrencilerden yarıya yakının depresyondan uzak olmadığını tespit ettik. Tam tersi şekilde de kişide depresyon hali mevcutsa interneti yoğun bir şekilde iletişim ve eğlence amaçlı kullanıyor. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Buradan 'internet öğrenciyi depresyona sokuyor' yargısına varmak yanlış olabilir. Ancak aralarında pozitif bir ilişki var. Depresyon örneğinde olduğu gibi yaklaşık her iki öğrenciden birinin kendisini yalnız hissetmesinden dolayı interneti yoğun olarak kullandığını gördük. Yine pozitif ilişki olarak öğrencilerin, eğlence ve iletişim kurma maksatlı internet kullanımı arttıkça depresyon halinin arttığını ve kendisini yalnız hissettiğini anladık. Bu bizim için gerçekten düşündürücü ve üzücü bir durum."

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