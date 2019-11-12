Üniversiteliler interneti ‘yalnız’ oldukları için kullanıyor
Türkiye'de 26 üniversiteden 3 bin öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, her iki üniversiteliden biri, kendisini yalnız hissettiği için interneti daha çok kullanıyor. Öğrencilerin internet kullanım ortalaması günlük 118 dakika olarak belirlenirken, en yüksek kullanım nedenlerinin 224 dakikayla iletişim, 180 dakikayla eğlence olduğu tespit edildi.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Gülnar, öğrencilerin internet kullanım tiplerini ve ruh sağlığı ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan 26 üniversiteden 3 bin öğrencinin katıldığı bir alan araştırması yaptı. Araştırmada öğrencilerin yoğun internet kullandıklarını tespit ettiklerini belirten Gülnar, şunları söyledi:
"Araştırmada eğlence, iletişim ve bilgi arama maksatlı üç grupta internet kullanım alışkanlığını ölçmeye çalıştık. Öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süresi 118 dakika çıktı. İletişim amaçlı kullanımının 224 dakika, eğlence amaçlı kullanımının 180 dakika olduğunu tespit ettik. Öğrencilerin bilgi amaçlı internet kullanım ortalaması ise 60 dakika. Bu maalesef acı bir tablo ama gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor.
HER İKİ ÖĞRENCİDEN BİRİ KENDİSİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR
Eğlence amaçlı olarak kişiler video izliyor, oyun oynuyor ve sosyal medya kullanıyor. İnternet kullananlar içerisinde depresyon düzeyi yüzde 44. Araştırmaya katılan öğrencilerden yarıya yakının depresyondan uzak olmadığını tespit ettik. Tam tersi şekilde de kişide depresyon hali mevcutsa interneti yoğun bir şekilde iletişim ve eğlence amaçlı kullanıyor. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Buradan 'internet öğrenciyi depresyona sokuyor' yargısına varmak yanlış olabilir. Ancak aralarında pozitif bir ilişki var. Depresyon örneğinde olduğu gibi yaklaşık her iki öğrenciden birinin kendisini yalnız hissetmesinden dolayı interneti yoğun olarak kullandığını gördük. Yine pozitif ilişki olarak öğrencilerin, eğlence ve iletişim kurma maksatlı internet kullanımı arttıkça depresyon halinin arttığını ve kendisini yalnız hissettiğini anladık. Bu bizim için gerçekten düşündürücü ve üzücü bir durum."
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