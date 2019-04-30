Üniversiteliler için finans laboratuvarı açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversiteliler için finans laboratuvarı açıldı
GeriEğitim Üniversiteliler için finans laboratuvarı açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
30.04.2019 - 17:19, Son Güncelleme:/

Üniversiteliler için finans laboratuvarı açıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Finans Laboratuvarı, törenle açıldı.

Üniversiteliler için finans laboratuvarı açıldı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

YTÜ’nün Davutpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, laboratuvarın açılışının öğrenciler için önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Laboratuvarın güzel bir fikir olduğunu belirten Baş, "Kariyerle ilgili konulardan bahsedeceğiz. Öğrencileri farklı kılacak bir şeylerin olması lazım. Bu da bu konulardan birisi. Fakat bunu göstermek lazım. Finans Laboratuvarı'nda geçirilen zamanın bir dijital ortama aktarılması gerekir. Dünyanın her yerinde geçerli bir doküman haline gelmiş olur" dedi.

Baş, daha sonra, ‘Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü ve Geleceği’ konulu bir sunum gerçekleştirerek, Sayıştay'ın tarihi hakkında bilgiler verdi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin en yüksek puanlarla öğrenci aldığını anlatarak, "Üst düzey öğrencileri alıyoruz. Bu fakültedeki kabiliyetleri de sahaya yansıtmak zorundayız. Bunun en önemli unsurları da laboratuvarlar. Finans alanında bunlar çok önemli. İstenilen bütün programları temin ettik. Her alanda YTÜ sahada ve devletinin hizmetinde. Milletinin ve insanlığın hizmetinde" diye konuştu.

Açılışta Ahmet Mergen, Üzeyir Doğan ve Doç. Dr. Evren Bolgün de birer sunum gerçekleştirdi.

MGA Yazılım ve Finnet Elektronik Yayıncılık Şirketi'nin desteğiyle kurulan Finans Laboratuvarı aracılığıyla öğrencilerin gerçek veriler ile makroekonomik gelişmelerin analiz ve yorumlanmasının yanında, şirket değerlemesi ve finans piyasalarından menkul kıymet alımı gibi konularda beceri kazanması hedefleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Üniversiteliler için finans laboratuvarı açıldı

Üniversiteliler tasarladıkları reklam projesiyle yarıştılar

Öğretmenlere ‘dijital iletişim eğitimi’ daveti

Bu okulun bodrumunda şampiyonlar yetişiyor