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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
02.10.2019 - 13:11, Son Güncelleme:/

Üniversiteliler hem para hem tecrübe kazandı

İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı ile 20 bin 172 üniversiteli iş tecrübesi edindi. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve eylül ayı sonu itibarıyla bu yılki bölümü sona eren program kapsamında katılımcılara çalıştıkları gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı.

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İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile bu yıl 20 bin 172 üniversiteli, hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SÇP'nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 'I. 100 Günlük İcraat Programı' kapsamında bu yıl İŞKUR tarafından hayata geçirildiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde 81 ilde düzenlenen programın nitelikli istihdamın artırılmasında önemli bir adım olduğunu belirten Selçuk, şunları söyledi:
"Bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programımız başarıyla tamamlandı. Programdan 20 bin 172 üniversiteli gencimiz faydalandı. Üniversitelilere iş tecrübesi edindiren program, gençlerin hem aile bütçesine hem de sosyal hayatlarına önemli katkı sağladı. Program kapsamında katılımcılara İŞKUR tarafından çalıştıkları gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı.

 

DİJİTAL ANKETLE PROGRAMIN BAŞARISI ARTTIRILACAK
Programın ilk yılında gösterilen ilgi ve yapılan çalışmalar bizi çok memnun etti. Gelecek yaz, programın daha da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için adımlar atacağız. Bu yılki başarıyı ileriye taşımak adına programa katılan üniversitelilerle işbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerilerini almak için dijital ortamda anketler hazırlandı. Üniversiteliler ile paydaşlara sunulan anketten elde edilen çıktılarla programın başarısını daha da artıracağımıza inanıyorum."

 

ÜNİVERSİTELİLERDEN SÇP'YE TAM NOT
Program katılımcılarından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğrencisi Nedime Ebrar Korkut, program kapsamında ODTÜ'nün kütüphanesinde çalıştığını belirterek, "Yaz aylarında hem çalışıp hem de kendime zaman ayırabildim. ODTÜ gibi köklü bir üniversitede çalışmak ayrıca beni çok mutlu etti" dedi.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Onural Bozbıyık da programdan haberdar olur olmaz başvurduğunu söyleyerek, kurayla Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışmaya hak kazandığını, yaz boyunca müdürlüğün hukuk biriminde çalıştığını söyledi. Bozbıyık, program sayesinde okuduğu bölüm konusunda iş deneyimi elde ettiğini anlattı.

Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Songül Düger de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde programdan yararlanmaya hak kazandığını söyledi. Müzede yabancı turistlere yardımcı olduğunu belirten Düger, "Program sayesinde hem dil pratiği yaptım hem de para kazandım. Üniversitelilerin SGK primlerinin de yatırıldığı programın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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