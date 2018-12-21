Üniversiteliler göçmen çocuklara boyama yaptı
Üniversite öğrencileri, İzmir Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde barnan göçmen çocuklarla birlikte t-shirt boyadı. Göçmen çocukların hafızalarında güzel anılar yer edinmesini amaçlayan üniversiteliler, ayrıca onlarla oyun da oynadı.
‘Tasarım Düşüncesi’ dersi kapsamında üniversite öğrencileri göçmen çocuklarla buluştu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri, İzmir Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ndeki göçmen çocuklarla bir araya bir araya geldi. Öğrenciler; savaşların, yoksulluğun, zorlu göç yolculuklarının en büyük mağduru olan çocukların ‘Hafızalarında yer edecek güzel anılar yaratmak’ için hem onlarla t-shirt boyadı hem de oyun oynadı.
750 kişilik kapasiteye sahip ve düzensiz göçmenlerin geçici süre barındırıldıkları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde, aileleriyle birlikte çocuklar da bulunuyor. Çocuklara, burada kaldıkları süre içerisinde eğitim eksikliği yaşamamaları için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okul öncesi öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından eğitim verilirken aynı zamanda aile bütünlüğü içinde yaşamaları da gözetiliyor.
Farklı yaş gruplarından, farklı kültürel özelliklere sahip çocukların hafızalarında yer edecek güzel anılar yaratmak için Yaşar Üniversitesi UNESCO Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliğiyle Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde aileleriyle birlikte kalan çocuklar için t-shirt boyama atölyesi gerçekleştirildi. Üniversitenin UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Doç. Dr. Ayselin Yıldız ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim elemanı Can Güvenir yürütücülüğündeki atölyede; çocuklar, öğretmen ve psikologların eşliğinde iki saat boyunca üniversiteli abla ve ağabeyleriyle hem oyun oynadı hem de kendileri giyecekleri t-shirtleri istedikleri gibi boyadı. Endüstriyel tasarım, psikoloji, mimarlık, ekonomi, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi bölümlerde okuyan öğrenciler, göçmen çocuklarla birlikte bu etkinliği gerçekleştirirken bir yandan da bitirme projeleri için de gözlem yaptı.
‘GÜZEL ANILARLA AYRILSINLAR’
Doç. Dr. Ayselin Yıldız etkinlikle ilgili şunları söyledi:
“Bu etkinlik özünde dersin bir parçası. Ama en önemli etkisi, Geri Gönderme Merkezi’ndeki çocuklar için güzel anılar yaratması. Çocuklarla güzel vakit geçirmek, onlara Türkiye’ye dair güzel anılar bırakmak istedik. En önemli kazanımlarından birisi de öğrencilerimizin göç konusunda doğru bilgileri deneyimleyerek öğrenmeleri ve bu konuda sosyal sorumluluk bilinçlerinin arttığını görmek. Bu kapsamda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile geçen seneden bu yana yürüttüğümüz faaliyetler ve kurduğumuz bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz.”
‘SOSYAL İLİŞKİNİN ARTMASI İÇİN FİKİR TASARLAYACAKLAR’
Can Güvenir ise “Öğrencilerimiz, bu deneyim sonrasında farklı kültürlerden gelen ve ortak bir dil konuşmayan çocuklar arasında sosyal ilişkileri arttırmayı ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan yaratıcı fikirler tasarlayacak. Öğrencilerin bir kısmı da Geri Gönderme Merkezi’nde çalışan uzmanlarla yaptıkları görüşmelere bağlı olarak, onlar için sosyo-psikolojik çalışma ortamını geliştirici öneriler geliştirecek. Hazırlanan proje, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün değerlendirmesine sunulacak” dedi.
Oyun oynayan ve kendi t-shirtlerini tasarlayan çocuklar, buluşmanın sonunda; üzerinde ‘Güzel Bir Gelecek için Oynamak – İzmir Hatırası’ yazan duvara asılı fonun önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar, hatıra olarak çocuklara verildi.
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