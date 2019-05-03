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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
03.05.2019 - 16:55, Son Güncelleme:/

Üniversiteliler engelli çocuklarla buluştu

Özel gereksinimli çocuk ve gençler bir araya geldi. Onların topluma katılmaları ve gelişimlerine katkı sağlamak için gerçekleştirilen etkinliğe, üniversite öğrencileri de katıldı.

Üniversiteliler engelli çocuklarla buluştu
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İstanbul Gedik Üniversitesi, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spor yolu ile topluma katılımlarını sağlamayı amaçlayan ‘Aktifiz Toplumun İçindeyiz; Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi’ projesinin Pendik VALA GEDİK Özel Spor Oyunları’nın altıncı gerçekleşti. Etkinlik, Pendik Belediye Başkanlığı ile Kaymakamlığı işbirliğiyle yapıldı. Oyunlarda özel gereksinimli çocuk ve gençler bir araya gelerek atletizm, bocce, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, badminton gibi spor dallarında yarıştı. Bir spor branşına katılmak için henüz hazır olmayan çocuklar ise eğlenceli fiziksel aktivite parkurlarında becerilerini sergiledi.

ÜNİVERSİTELİLER DE GÖREV ALDI
Oyunlara, ‘Farklıyız ama eşitiz birlikte daha güçlüyüz’ cümlesinden hareketle çalışmalarını yürüten ‘Aktifiz Toplumun İçindeyiz’ projesi yararlanıcılarının yanı sıra, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden, özel eğitim sınıflarından ve özel eğitim okullarından 250 özel sporcu; ilk, orta ve liselerden 300 öğrenciyle birlikte katıldı. Oyunlarda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 100 öğrenci de gönüllü olarak görev aldı.

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