Üniversiteliler engelli çocuklarla buluştu
Özel gereksinimli çocuk ve gençler bir araya geldi. Onların topluma katılmaları ve gelişimlerine katkı sağlamak için gerçekleştirilen etkinliğe, üniversite öğrencileri de katıldı.
İstanbul Gedik Üniversitesi, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spor yolu ile topluma katılımlarını sağlamayı amaçlayan ‘Aktifiz Toplumun İçindeyiz; Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi’ projesinin Pendik VALA GEDİK Özel Spor Oyunları’nın altıncı gerçekleşti. Etkinlik, Pendik Belediye Başkanlığı ile Kaymakamlığı işbirliğiyle yapıldı. Oyunlarda özel gereksinimli çocuk ve gençler bir araya gelerek atletizm, bocce, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, badminton gibi spor dallarında yarıştı. Bir spor branşına katılmak için henüz hazır olmayan çocuklar ise eğlenceli fiziksel aktivite parkurlarında becerilerini sergiledi.
ÜNİVERSİTELİLER DE GÖREV ALDI
Oyunlara, ‘Farklıyız ama eşitiz birlikte daha güçlüyüz’ cümlesinden hareketle çalışmalarını yürüten ‘Aktifiz Toplumun İçindeyiz’ projesi yararlanıcılarının yanı sıra, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden, özel eğitim sınıflarından ve özel eğitim okullarından 250 özel sporcu; ilk, orta ve liselerden 300 öğrenciyle birlikte katıldı. Oyunlarda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 100 öğrenci de gönüllü olarak görev aldı.
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