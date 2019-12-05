Üniversiteliler eğitim robotuyla öğrencilere ‘kodlama’ öğretecek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, yurtdışından getirilen ‘eğitim robotu’ ile ortaokul ve lise öğrencilerine kodlama ve robotik kodlama dersleri verecek. Bir firma tarafından üniversiteye kazandırılan ve eğitim robotu olarak bilinen platform üzerinde öğrenciler, algoritmalar yazarak ve yazılımlar geliştirerek cisim takibi, görüntü işleme, belirtilmiş işaretleyicilerin otonom izlenmesi ve isteğe göre ateş edilmesi, otonom insan takibi, işaretleyiciler üzerinde yazan sayıların sırasıyla robot tarafından tanımlanıp ateş edilmesi gibi eğitimleri gerçekleştirebilecek.

‘BİRAZ SOSYAL SORUMLULUK, BİRAZ DA BİLİMSEL SORUMLULUK PROJESİ’

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, üniversitenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından robotlar ve akıllı sistemler konusunda uzmanlaşması istenen kurumlardan biri olduğunu, bu nedenle altyapılarını güçlü hale getirdiklerini söyledi. Sektördeki gerçek ortamı üniversiteye taşımaya gayret ettiklerini belirten Karademir, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk defa eğitim amaçlı uygulama gerçekleştirilen robotu, laboratuvarımıza katmak ve öğrencilerimize sunmak zorunluluğunu hissettik. Buna biraz sosyal sorumluluk projesi, biraz da bilimsel sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Bu robotla çocuklarımız kodlama eğitimini kendileri yapacak, kendi rotalarına ve senaryolarına göre onları dizayn edecek. Bu birazcık severek öğrenme mottosunda olan bir çalışma. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri son derece hızlı olarak gelişiyor. Biz bunun gerisinde kalamayız. Bence değişimi yönetmemiz gerekiyor. Bütün eğitim verdiğimiz alanlarda bize gelme potansiyeli olan genç kardeşlerimizin eğitimlerine ve projelerine destek sunuyoruz. Bu gençlere aktardığımız bir enerji ve ruh ileride ülkemizin gelişimine katkı sunacak enerjiye dönüşebilir. BTÜ'nün en önemli vizyon projesi ‘Uzun Dönem Sektörel Proje Tabanlı Eğitim Programı’. Programda, son sınıf öğrencileri eylül ayında sektör temsilcilerine gidiyor. Haftada iki üç gün değil tam zamanlı çalışıyorlar. İşe girme oranları da çok yüksek. Gençlerimizin tercih ettiği okullarla ilgili sağlıklı bir bilinçlenmeye ulaşması lazım."

‘TEORİDE GÖRDÜKLERİNİ UYGULAMAYA DÖKEBİLME FIRSATI BULACAK’

Mekatronik mühendisliği bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan Adar da lisans seviyesindeki öğrencilerle robot ve teknolojileri üzerine çalışmalar yaptıklarını, ekipler kurduklarını ve TEKNOFEST'e katıldıklarını belirtti. Amaçlarının, öğrencilerin teorikte gördükleri bilgileri pratikte de uygulamaları olduğunu söyleyen Adar, "Öğrencilerimizin robotik platformlar geliştirerek üzerinde çalışmalar gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Robotu hazır bir platform olarak satın aldık. Platform üzerinde amacımız, öğrencilerin algoritma geliştirerek görevleri yerine getirmesi. Öğrenciler bu platformla teorikte gördüklerini uygulamaya dökebilme fırsatı bulacak. Bu amaç için bir ekip kurduk, o ekip bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Öğrencilerimizin Türkiye'nin birçok teknik ihtiyacına cevap verecek kişiler olarak yetişmelerini istiyoruz. Katma değeri yüksek robot teknolojileri geliştirme amacındayız” dedi.

KODLAMAYLA SOSYAL SORUMLULUK

Mekatronik mühendisliği öğrencisi Aybüke Bakkaloğlu, robotun 46 programlanabilir parçası, altı sanal zeka modülü olduğunu, bunların eğlenceli bir şekilde kodlama imkanı sağladığını anlattı. Bakkaloğlu, kodlama eğitimleri de vererek sosyal sorumluluk etkinliği yapacaklarını belirterek, "Belli dönemlerde okullara gidilerek ortaokullar için scratch, liseler için pythona da geçilebilir. Bunlar üzerinden eğitim verilerek çocuklara kodlamanın nasıl zevkli hale getirileceğini bu robot sayesinde göstermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Metalurji ve malzeme mühendisliği öğrencisi Muhammed Ataman, robotun görüntü işleme gibi diğer başka yazılım türlerini barındırdığı bilgisini verdi. Yazdıkları kodlarla farklı kodlamaları robot üzerinde öğretebildiklerini belirten Ataman, robotik kodlama ve algoritma yazma gibi dersleri robot üzerinde rahatlıkla vereceklerini anlattı. Ataman, üniversitenin kendilerine iyi bir eğitim verdiğini ve bu sayede robot teknolojisi alanında en üst düzeye çıkmak istediklerini söyledi.

Eğitim robotunu ithal eden firmanın yetkilisi Serkan Yiğit ise bunun, sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’de ilk kez Bursa’da bulunmasının kendileri için önemli olduğunu belirtti.