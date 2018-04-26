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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
DHA
26.04.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Üniversiteliler dersi amfitiyatroda yaptı

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Üniversiteliler dersi amfitiyatroda yaptı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın tavsiyesiyle kampüste bulunan amfitiyatroda ders yapmaya başladı. Açık havada verilen derse katılan Prof. Dr. Bircan, "Çocuklara, içeride 45 dakika ders anlatma modelinden kurtulmamız gerekiyor" dedi.

ADÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3’üncü sınıfı öğrencileri, Efeler ilçesindeki kampüste bulunan amfitiyatroda ders yapmaya başladı.

Amfitiyatroda ilk ders, geçen salı günü verilmeye başlandı. Öğrencilerin, 27 Nisan gününe kadar burada derslere devam edeceği belirtildi. Amfitiyatrodaki derse katılan ve reklamcılık hakkında öğrencilere bilgiler veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bircan, şunları söyledi:
"Özellikle dekanlarıma ve hocalarımıza söylediğim bir şey var. ‘Çocukları çok fazla sınıf ortamında bulundurmayın ya da çok değişik sınıflar oluşturalım. Yeni öğrenme modelleri, yeni eğitim modellerini uygulayabilelim. Çocukları biraz rahat ettirelim.’ Artık çağ değişti, teknik değişti, öğretim metotları değişti. Öğrencilere, içeride 45 dakika ders anlatma modelinden kurtulmamız gerekiyor. Onlarla iletişim kurarak, dersleri zevkli hale getirerek, bunu anlatmanın yolunu yani bilgi transferi konusunda yeni yöntemler ve yeni yollar, yeni ders materyalleri üzerinde çalışıyoruz. En çok önemsediğim şeylerden bir tanesi bu amfitiyatroda eğitim yapılmasıydı. Buranın inşallah üzerini de ilerleyen zamanda kapatacağız. Uzun zamandan beri de öğrencilerimizi burası için teşvik ediyorduk. Bunu Adnan Menderes Üniversitesi’nin her biriminde yaygınlaştırmak istiyoruz."

Üniversiteliler dersi amfitiyatroda yaptı

‘AÇIKHAVADA DERS ÇOK KEYİFLİ’
Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Onur Yeşildal, "Dışarıda dersleri işlemek aslında öğrencilerin biraz daha zihinlerini açıyor. Kapalı alanlarda biraz sıkılıyoruz. Uykumuz geliyor ve aslında içeride dersler sıkıcı geçtiği içinde açık havada ders görmek çok güzel. ADÜ aslında öğrencilere çok fazla fırsatlar veriyor bu konularda. Spor şenlikleri konusunda da çok güzel etkinlikler yapılıyor" dedi.

Üniversiteliler dersi amfitiyatroda yaptı

Öğrencilerden Neslihan Özcan ise "Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ın açık havada ders görmemizi tavsiye etmesi bizim için çok iyi oldu. Amfiler yerine burada açık havada ders işlemek gerçekten çok keyifli oluyor" diye konuştu.

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