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    Üniversiteliler bisiklet turunda

    Hürriyet Eğitim
    02.04.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin Genç Yeşilay ve Bisiklet Kulübü öğrencileri, Yeşilay’ın Bisikletliler Derneği ile birlikte düzenlediği ‘Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katıldı. Üniversiteliler, Tarihi Yarımada’da sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

    Yeşilay’ın 98’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ‘Bir Nedenim Var’ temalı ‘Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’ 1 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Tarihi Yarımada’da yapılan bisiklet turunun İstanbul etabı, Bisikletliler Derneği işbirliğiyle düzenlendi. 36 il ve dört ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bisiklet turuna, İstanbul Şehir Üniversitesi Genç Yeşilay ve Bisiklet Kulübü öğrencileri de katıldı. Üniversitelilerin bisiklet takımına, Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan liderlik etti.

    ‘BİSİKLET KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ’
    Dragos Kampüsü’nün, İstanbul’un en uzun bisiklet yolunun ortasında yer aldığına dikkat çeken İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Öğrencilerimizin daha çok hareket ederek daha sağlıklı bir yaşama kavuşmalarını ve kampüsteki karbon salınımını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz bisiklet altyapısıyla diğer üniversite ve kurumlara da örnek olmayı, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle Yeşilay ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nda da yerimizi aldık. Tarihi Yarımada’da bisiklet turu yapmak tüm katılımcılar için çok keyifli oldu” diye konuştu.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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