Üniversiteliler ABD yolcusu
Üniversite öğrencileri tarafından kurulan 'RoboDragos Takımı, ‘Öğrenciler Arası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması’na (SUAS) katılmaya hak kazandı. Takım, ‘İnsansız Hava ve Kara Aracı’ projeleriyle 12-15 Haziran tarihleri arasında ABD’de yarışacak.
RoboDragos Takımı, Uluslararası İnsansız Sistemler Derneği (AUVSI) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan ‘Öğrenciler Arası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması’na (SUAS), katılmaya hak kazandı. İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kurduğu RoboDragos Takımı, 12-15 Haziran tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleşecek yarışmaya katılacak. Öğrenciler tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracı (İKA) ile yarışmada verilen görevleri başarıyla tamamlamak için çalışacak. Dünyanın önde gelen savunma sanayi firmaları tarafından da desteklenen yarışmaya Türkiye’den sekiz takım katılacak. Toplamda ise 75 takım birincilik için yarışacak.
10 ÖĞRENCİ PROJEYİ HAZIRLADI
İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde; İHA yazılımı, elektrik, elektronik, yer istasyonu, haberleşme, mekanik tasarım ve 3 boyutlu modelleme ile ilgilenen 10 öğrencinin kurduğu RoboDragos Takımı’nın proje danışmanlığını ise yine aynı fakültenin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İhsan Çiçek üstleniyor. RoboDragos Takımı, geçtiğimiz eylülde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’da da İnsansız Hava Aracı Destekli İnsansız Kara Aracı (İHA Destekli İKA) kategorisinde yarışmıştı.
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