Üniversiteli olmak için kampa girdiler
İyi bir üniversiteye girmek için yüz binlerce adayın gireceği YKS’ye iki ay kaldı. Adaylar çalışmalarına hız verirken, bir özel okulun 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri, okulda yapılan üniversite hazırlık çalışmalarına ek olarak ayrıca Marmaris’te kampa girdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) iki ay kalmışken, adaylar da okullarının organize ettiği kamplara katılarak yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Özel Uğur Anadolu Lisesi 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerini sınava hazırlık kampına aldı.
Sekiz gün olarak planlanan kampta, öğrenciler ailelerinden, arkadaş çevrelerinden ve dikkatlerini dağıtabilecek tüm olaylardan uzakta gruplar halinde etüt ve bireysel çalışmalarla kampı noktaladı. Test çözümleri ve gerçeğine benzer atmosferde deneme sınavlarına girerek son ayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin bireysel hazırlıklar sayesinde belirlenen soru çözme sayısına ulaşmaları ve bire bir etütlerle de eksiklerini tamamlamaları hedeflendi.
8 GÜNDE 3 BİN SORU ÇÖZDÜLER
Okul tarafından Marmaris’te organize edilen sınava hazırlık 80 öğrenci ve 13 öğretmen katıldı. Öğrenciler 10:00 ile 19:45 saatleri arasında yoğunlaştırılmış ders anlatımlarına ve soru çözümlerine katıldılar, 3 Temel Yeterlilik Testi ve 3 Alan Yeterlilik Testi denemelerinde bilgilerini ölçme fırsatı yakaladılar. Yaklaşık 3.000 soru çözen öğrencilerin, çözdükleri testlerin sonuçları analiz edilerek desteklenmesi gereken konular tespit edildi ve bireysel çalışmalarla eksikler tamamlandı.
MOTİVASYON YÜKSEK TUTULDU
Yoğun çalışma temposuyla ilerleyen kamp programında verilen molalarda öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirildi. Testlerden ve deneme sınavlarından beklediği sonuçları alamayan ya da aşırı özgüven yaşayan öğrenciler, ders koordinatörleri tarafından dinlendi ve sorunlarının çözülmesine çalışıldı. Fırsat buldukça sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler, kapanış partisinde öğretmenleriyle müzik eşliğinde keyifli saatler geçirerek yoğun geçen kampını sonlandırdılar.
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