Üniversiteli olmak için kampa girdiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversiteli olmak için kampa girdiler
GeriEğitim Üniversiteli olmak için kampa girdiler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.05.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Üniversiteli olmak için kampa girdiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversiteli olmak için kampa girdiler

İyi bir üniversiteye girmek için yüz binlerce adayın gireceği YKS’ye iki ay kaldı. Adaylar çalışmalarına hız verirken, bir özel okulun 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri, okulda yapılan üniversite hazırlık çalışmalarına ek olarak ayrıca Marmaris’te kampa girdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) iki ay kalmışken, adaylar da okullarının organize ettiği kamplara katılarak yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Özel Uğur Anadolu Lisesi 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerini sınava hazırlık kampına aldı.

Sekiz gün olarak planlanan kampta, öğrenciler ailelerinden, arkadaş çevrelerinden ve dikkatlerini dağıtabilecek tüm olaylardan uzakta gruplar halinde etüt ve bireysel çalışmalarla kampı noktaladı. Test çözümleri ve gerçeğine benzer atmosferde deneme sınavlarına girerek son ayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin bireysel hazırlıklar sayesinde belirlenen soru çözme sayısına ulaşmaları ve bire bir etütlerle de eksiklerini tamamlamaları hedeflendi.

8 GÜNDE 3 BİN SORU ÇÖZDÜLER
Okul tarafından Marmaris’te organize edilen sınava hazırlık 80 öğrenci ve 13 öğretmen katıldı. Öğrenciler 10:00 ile 19:45 saatleri arasında yoğunlaştırılmış ders anlatımlarına ve soru çözümlerine katıldılar, 3 Temel Yeterlilik Testi ve 3 Alan Yeterlilik Testi denemelerinde bilgilerini ölçme fırsatı yakaladılar. Yaklaşık 3.000 soru çözen öğrencilerin, çözdükleri testlerin sonuçları analiz edilerek desteklenmesi gereken konular tespit edildi ve bireysel çalışmalarla eksikler tamamlandı.

MOTİVASYON YÜKSEK TUTULDU
Yoğun çalışma temposuyla ilerleyen kamp programında verilen molalarda öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirildi. Testlerden ve deneme sınavlarından beklediği sonuçları alamayan ya da aşırı özgüven yaşayan öğrenciler, ders koordinatörleri tarafından dinlendi ve sorunlarının çözülmesine çalışıldı. Fırsat buldukça sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler, kapanış partisinde öğretmenleriyle müzik eşliğinde keyifli saatler geçirerek yoğun geçen kampını sonlandırdılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversiteli olmak için kampa girdiler

Öğretmenler tepki göstermişti… O sistem bu yıl uygulanmayacak

ÖSYM’den ‘2017 TUS İlkbahar Dönemi’ raporu... 3 bin 196 aday uzmanlık alanlarına yerleşti

Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi