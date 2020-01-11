Üniversiteli gençlerin bitirme tezi, hayır işine dönüştü

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, bitirme tezlerini hayra dönüştürüp Siirt’teki iki köy okulunun ihtiyaçlarını giderdi. Üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri bitirme projeleri kapsamında 'Bir El Uzat, Bir Kalbi Aydınlat!' adlı kampanya başlattı. Öğrenciler, okulda sattıkları sıcak çikolata ve resim sergisinden elde ettikleri gelirle, Siirt’teki köy okullarının ihtiyaçlarını giderdi. Bitirme tezi için üniversite arkadaşları, öğretim üyeleri ve yakın çevrelerinden büyük destek gören öğrenciler, 'Bir Çocuğun Hayali için, Küçük Hediyeler, Büyük Mutluluklar!' sloganıyla başlatılan kampanyaya katılanlar, çocuklar için alınan hediyelerin üzerlerine iyi dileklerini yazmayı ihmal etmedi. Özgün Uğurlu ve eşi Nida Uğurlu ile Youtuber Uras Benlioğlu da etkinliğe katılanlar arasındaydı.

GECEYİ KÖY EVİNDE GEÇİRDİLER

Öğrenciler elde ettikleri gelirle, köy okullarındaki çocukların bot, mont, şapka ve eldiven gibi kışlık ihtiyaçları yanı sıra, oyuncak, okul araç ve gereçleri, kendilerinin ördüğü atkı ve bereler ve toplanan kitap bağışlarını Siirt’e gönderdi. Bir grup üniversiteli de Siirt’teki köy okullarını ziyaret edip, heyecanla yollarını gözleyen minik öğrencilerle buluştu. Gün boyu, köy okullarındaki öğrencilerle birlikte beraber olup oyunlar oynayan üniversiteli gençler, geceyi de köydeki velilerin evinde geçirdi.