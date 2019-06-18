Üniversiteli gençler gururlandırdı

bul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Apis Arge Takımı, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) sponsorluğunda düzenlenen model uydu yarışması ‘CanSat Competition’da dünya birincisi oldu. Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ABD’nin Houston kentinde düzenlenen yarışmada, Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı ise 700 metreye fırlattıkları uyduyla NASA mühendislerince oluşan jürinin verdiği 96.355 puanla dünya ikinciliği elde etti.

Finale ABD, İngiltere, Polonya, Hindistan gibi farklı ülkelerden 42 takım katıldı. Hürriyet’e konuşan Apis Arge takım kaptanı Aykut Üçtepe, “Birinciliği tatmayı çok istemiştik. Hem birinci olduğumuz hem de destekçilerimizi ve ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyuz” dedi. Pervaneleriyle motor kullanmadan sağlıklı iniş yapabilen bir model uydu üreten takımın hedefinin, daha büyük projelerde çalışmak olduğunu belirten Üçtepe, şunları söyledi:

‘EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK’

“Takımımız İTÜ’nün çeşitli fakültelerinden bir araya gelmiş öğrencilerden oluşuyor. Ekipte, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden, Kimya Metalurji Fakültesi’nden, Elektronik ve Haberleşme Fakültesi’nden toplam 30 arkadaşımız var. İTÜ Apis Arge Takımı, 2016’dan beri NASA sponsorluğunda düzenlenen CanSat Yarışması’na katılıyor. Geçtiğimiz yarışmalarda genel klasmanda 9, 4 ve 3’üncü olan takımımız bu yılı birinci tamamladı.”

Takım kaptanı, yarışmada talihsizlik yaşamalarına rağmen öne geçtiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Dünya çapında 94 takım yarışmaya başvurdu ve 42’si uydusunu fırlatabildi. Başvurduktan sonra ‘ön tasarım raporu’, ‘kritik tasarım raporu’ ve ‘uçuş’ aşamalarından geçtik. ‘Ön tasarım raporu’nda birinci olduk ve bunu kimseye kaptırmadan yarışmayı birinci olarak bitirdik. Yarışmadan iki hafta önce uydumuzu test ederken kaybettiğimiz için, bir haftada her şeyi en baştan üretmek zorunda kaldık. Yarışmaya hazırlanış süreci bizim için her ne kadar çok şanssız geçmiş olsa da sonuçta emeğimizin karşılığını aldık. Pervaneleriyle motor kullanmadan sağlıklı bir iniş yapabilen bir model uydu ürettik. Uydumuz kesintisiz veri aldı, kamera görüntüsü çekti ve kırılmadan iniş yaptı. Farklı ülkelerden birçok öğrenciyle yarışmak çok keyifli ve heyecanlıydı.”

‘HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK PROJELERDE ÇALIŞMAK’

Türkiye’nin adını robot ve uzay teknolojileri alanında dünyaya duyurduğunu belirten Üçtepe, “Yurtdışındaki yarışmalarda Türk takımlarının aldığı başarılara bakılırsa son dönemde Türkiye’de robot ve uzay teknolojilerine olan ilginin arttığını söyleyebiliriz. Hem birinci olduğumuz hem de destekçilerimizi ve ülkemizi gururlandırdığımız için çok mutluyuz. Ekip olarak gelecekte daha farklı ve büyük projelerde çalışmaya, ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

NE YAPTILAR?

İTÜ Apis Arge Takımı model uydusu, roketle 750 metreye çıkarıldıktan sonra, pervaneleriyle motorsuz iniş yaparak görev yükünü yere ulaştırdı. İstenilen yükseklikte taşıyıcısından sıkıntısız ayrıldı. Kesintisiz veri aktarımı sağlaması ve görev yükünün inişi boyunca kamera görüntüsü alması birinciliği getirdi.

BAKANDAN TEBRİK MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından İTÜ Apis Arge Takımı’nın başarısını paylaşarak, “Her zaman söylüyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi’ni gerçekleştirirken en büyük güvencemiz gençler. Tebrikler!” yazdı.

GRİZU-263 DEİKİNCİ OLDU

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı ise aynı yarışmada ikinci oldu. Türkiye’den iki üniversitenin büyük başarı elde ettiğini belirten takım kaptanı Muzaffer Duysal, şunları söyledi:

“Biz bir yıldır çalışıyoruz. Mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşan 33 kişilik bir takımız. Bu başarının nedeni bir takım olarak hareket etmemiz ve özverili şekilde çalışmamız. Ara tatillerde, bayramlarda hiçbirimiz memleketlerimize gitmeyerek bu işe emek verdik. Stres yaparak yarışmaya hazırlandık ve dünya ikinciliği elde ettik. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluktu. Bu sefer birincilik İTÜ’ye, yine bir Türk takımına gitti. İTÜ’yle aramızda çok az, 0.007’lik bir puan farkı vardı. İlk ikide Türk takımlarının yer alması çok gurur verici. İlk 40’ta Türkiye’den 9-10 üniversite takımı var. ‘Bu yarışmanın seviyesinin düşük olduğunu mu gösteriyor?’ diye tartışılıyor. Hayır! Tam tersi, çok büyük özveriyle çalışıyoruz. Ön elemelerde dünyanın birçok üniversitesini geçiyoruz. Aralarında California, Arizona Teknik, Manchester’ın da olduğu 94 üniversiteden başvuru oldu. Ön eleme yapıldı, 42’si finallere davet edildi. Türk takımları olarak aramızda yardımlaşıyoruz. Daha fazla Türk takımının bu yarışmalarda yer alması için çabalıyoruz.”

CANSAT YARIŞMASI

Prestijli Amerikan Astronotik Derneği’nin (AAS) her yıl düzenlediği yarışmaya dünyanın önde gelen üniversitelerinden takımlar katılıyor. Lockheed Martin, Siemens, NASA ve ABD Deniz Araştırmaları Laboratuvarı’nın sponsorları arasında yer aldığı yarışmada, uzayla ilgili roket ve havacılık gibi mühendislik alanlarından projeler yarışıyor. Bu yıl ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden 42 takım mücadele etti.