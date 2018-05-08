Üniversiteli gençler, çadır kuracak
Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 1.500 üniversite öğrencisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği üç günlük çadır festivalinde 19 Mayıs coşkusunu erken yaşayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenleyeceği Gençlik Festivali’ne üniversiteli gençleri bekliyor. Gençler, her gün birbirinden renkli etkinlik ve eğlencelerin düzenleneceği İnciraltı Kent Ormanı’nda, festival süresince çadır kurarak konaklayabilecek.
Bu sene ikinci kez düzenlenecek İzmir Gençlik Festivali’nde, İzmir ve dışından farklı üniversitelerden yaklaşık 1.500 öğrenci kamp kuracak. 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde kent stresinden uzak, doğayla baş başa kalıp spor ve konser etkinliklerine katılanlar bayram gibi üç gün geçirecek.
İzmir’de gençler, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak. 18-30 yaş arasındaki gençler, 10 Mayıs Çarşamba günü Kent Ormanı’na gelerek çadırlarını kuracak. Ardından birbirinden renkli etkinlikler başlayacak. 2. İzmir Gençlik Festivali sırasında Fatma Turgut, Bulutsuzluk Özlemi, Aylin Aslım ve Pamela gibi sevilen sanatçı ve grupların yanı sıra, onlarca genç müzik grubu da sahne alacak. Festival süresince ayrıca, ünlü sanatçı Meltem Cumbul ile gazeteci-yazar Özgür Mumcu’nun söyleşileri gerçekleştirilecek.
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