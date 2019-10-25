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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 25.10.2019 - 17:18, Son Güncelleme:/

Üniversiteli babanın okul masrafı oğlundan

Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü öğrencisi 44 yaşındaki İbrahim Dırmukcu'nun eğitim masraflarını oğlu karşılıyor.

Üniversiteli babanın okul masrafı oğlundan
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Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi İbrahim Dırmukcu'nun okul masraflarını, oğlu karşılıyor. Diğer oğlu da babasıyla aynı üniversiteye gidiyor.

44 yaşındaki İbrahim Dırmukcu, Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi komşusunun teşvikiyle üniversite sınavına girdiğini ve eğitim hayatının yeniden başladığını söyledi. Büyük oğlu Yusuf’u  okutup onun iş sahibi olmasını sağladığını belirten İbrahim Dırmukcu, şöyle konuştu:
"Yusuf, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde biyokimya laboratuvarında çalışıyor. Şimdi o beni okutuyor. Masrafların karşılanmasında yardımcı oluyor. Arada 'Okumazsan seni sanayiye veririz.' diye espri yapıyor,  'Üniversite bittiği zaman sana hediye alacağım.' diyor. Mesleğim şoförlük olduğu için otobüs kaptanlığı bölümünü seçti. Oğlum Tuğrul ile burada birlikte okuyoruz. Üniversiteye birlikte gelip gidiyoruz. Kampüste birlikte dolaşıyoruz. Yemeği birlikte yiyoruz. Akşam eve birlikte gidiyoruz. Tanıdıklarımız ‘Bu yaşta okunur mu?’ diyor. Ben de onlara 'Okumanın yaşı yok.' diyorum. Bazı kişiler de baba oğul okula gittiğimizden dolayı memnun oluyor."

Sosyal hizmetler bölümü birinci sınıf öğrencisi Tuğrul Dırmukcu (20) da babasıyla aynı üniversiteye gitmek için birlikte tercih yaptıklarını söyledi. Babasıyla küçüklüğünden beri arkadaş gibi olduklarını belirten Tuğrul Dırmukcu, "Hep birlikte hareket ediyoruz. Bazen ben onun derslerine giriyorum. Matematik dersinde sıkıntısı var. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte daha fazla sosyalleşiyoruz" dedi.

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