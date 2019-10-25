Üniversiteli babanın okul masrafı oğlundan
Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü öğrencisi 44 yaşındaki İbrahim Dırmukcu'nun eğitim masraflarını oğlu karşılıyor.
Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi İbrahim Dırmukcu'nun okul masraflarını, oğlu karşılıyor. Diğer oğlu da babasıyla aynı üniversiteye gidiyor.
44 yaşındaki İbrahim Dırmukcu, Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi komşusunun teşvikiyle üniversite sınavına girdiğini ve eğitim hayatının yeniden başladığını söyledi. Büyük oğlu Yusuf’u okutup onun iş sahibi olmasını sağladığını belirten İbrahim Dırmukcu, şöyle konuştu:
"Yusuf, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde biyokimya laboratuvarında çalışıyor. Şimdi o beni okutuyor. Masrafların karşılanmasında yardımcı oluyor. Arada 'Okumazsan seni sanayiye veririz.' diye espri yapıyor, 'Üniversite bittiği zaman sana hediye alacağım.' diyor. Mesleğim şoförlük olduğu için otobüs kaptanlığı bölümünü seçti. Oğlum Tuğrul ile burada birlikte okuyoruz. Üniversiteye birlikte gelip gidiyoruz. Kampüste birlikte dolaşıyoruz. Yemeği birlikte yiyoruz. Akşam eve birlikte gidiyoruz. Tanıdıklarımız ‘Bu yaşta okunur mu?’ diyor. Ben de onlara 'Okumanın yaşı yok.' diyorum. Bazı kişiler de baba oğul okula gittiğimizden dolayı memnun oluyor."
Sosyal hizmetler bölümü birinci sınıf öğrencisi Tuğrul Dırmukcu (20) da babasıyla aynı üniversiteye gitmek için birlikte tercih yaptıklarını söyledi. Babasıyla küçüklüğünden beri arkadaş gibi olduklarını belirten Tuğrul Dırmukcu, "Hep birlikte hareket ediyoruz. Bazen ben onun derslerine giriyorum. Matematik dersinde sıkıntısı var. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte daha fazla sosyalleşiyoruz" dedi.
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