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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.01.2019 - 10:51, Son Güncelleme:/

Üniversitelerin yeni programları ve kontenjanı planlanıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, yükseköğretim alanında istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanması amacıyla 2019 yılının ilk ‘Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu Toplantısı’ yapıldı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, yükseköğretim alanında istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanması amacıyla 2019 yılının ilk ‘Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi. İlgili birim temsilcileriyle yapılan toplantıda kurul üyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden yetkililer katıldı.

‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında geçen sene YÖK bünyesinde ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’ ve ‘Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu’ oluşturulmuştu. Söz konusu kurullar ile yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi ile buna bağlı olarak yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanmasına yönelik süreçlerde paydaşlarla istişare yaparak görüş ve önerileri almak hedefleniyor.

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısının ilki 26 Aralık 2017'de yapılmıştı. Kurulun ikinci toplantısında, ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Türkiye'deki ve dünyadaki gelişme ve eğitimler, iş gücü ve istihdam ihtiyaçları dikkate alınarak yeni meslek alanlarında yükseköğretim kurumları bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılabilecek yeni program önerileri ve yükseköğretimde kontenjan planlamaları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Yükseköğretim alanında değişen dinamiklerin kamu ve özel sektör alanlarında meydana getirdiği sonuçlara dikkat çekilerek mevcut diploma programlarının ihtiyaç duyulan mesleki beceriler doğrultusunda revize edilmesi gereği de üzerinde durulan konular arasında yer aldı. Ayrıca ilgili paydaşlar tarafından yapılan envanter çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında, başta eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri ve sağlık bilimlerindeki programlar olmak üzere, bakanlıklar düzeyinde yapılan istihdam odaklı projeksiyon çalışmalarının ülkenin 2023 hedefleriyle uyumlu yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Şubat ayının ilk haftasında yapılması kararlaştırılan Yükseköğretim Programları Danışma Kurulunun üçüncü toplantısında söz konusu konuların tekrar ele alınması ve daha somut adımlar atılmasına karar verildi.

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