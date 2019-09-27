Üniversitelerin karnesi açıklandı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ‘2018 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları’nı erişime açtı. 207 yükseköğretim kurumundan 172’si 5 ana alanda toplam 45 alt göstergede değerlendirildi.
Eğitim ve öğretimde ODTÜ; araştırma-geliştirme, proje ve yayında Koç; topluma hizmet ve sosyal sorumlulukta Ankara Üniversiteleri öne çıktı. Raporların tanıtım toplantısında konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, amaçlarının üniversiteleri iyi-kötü diye ayırmak ya da birbirleriyle kıyaslamak olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Raporlarla amacımız üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değil. Gayemiz belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını ortaya koymak ve her birini kendi şartları içerisinde değerlendirerek daha iyiye doğru gitmelerini desteklemek. Her üniversite kendine özgü şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürüyor. Çok köklü bir üniversite ile daha kuruluş aşamalarını yeni tamamlamış olanı aynı koşullar altında karşılaştırmak eşyanın tabiatına aykırı. Bu nedenle bütün üniversitelerin belirlenen 5 temel alanda da üst düzey performans sergilemesi elbette beklenmiyor. Nihai hedefimiz bu 5 alanda belirli bir seviyeye ulaşmasını sağlamak. Yani üniversitelerin birbirleriyle değil her üniversiteyi yıl esaslı olmak üzere üniversiteleri kendileriyle yarıştırmak. Bu raporları yayınladıktan sonra değerlendirmeler yapılacak.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle