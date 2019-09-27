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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Üniversitelerin karnesi açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ‘2018 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları’nı erişime açtı. 207 yükseköğretim kurumundan 172’si 5 ana alanda toplam 45 alt göstergede değerlendirildi.

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Eğitim ve öğretimde ODTÜ; araştırma-geliştirme, proje ve yayında Koç; topluma hizmet ve sosyal sorumlulukta Ankara Üniversiteleri öne çıktı. Raporların tanıtım toplantısında konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, amaçlarının üniversiteleri iyi-kötü diye ayırmak ya da birbirleriyle kıyaslamak olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Raporlarla amacımız üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değil. Gayemiz belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını ortaya koymak ve her birini kendi şartları içerisinde değerlendirerek daha iyiye doğru gitmelerini desteklemek. Her üniversite kendine özgü şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürüyor. Çok köklü bir üniversite ile daha kuruluş aşamalarını yeni tamamlamış olanı aynı koşullar altında karşılaştırmak eşyanın tabiatına aykırı. Bu nedenle bütün üniversitelerin belirlenen 5 temel alanda da üst düzey performans sergilemesi elbette beklenmiyor. Nihai hedefimiz bu 5 alanda belirli bir seviyeye ulaşmasını sağlamak. Yani üniversitelerin birbirleriyle değil her üniversiteyi yıl esaslı olmak üzere üniversiteleri kendileriyle yarıştırmak. Bu raporları yayınladıktan sonra değerlendirmeler yapılacak.” 

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