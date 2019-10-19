Üniversitelerin gelişimi yazılımla desteklenecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversitelerin gelişimi yazılımla desteklenecek
GeriEğitim Üniversitelerin gelişimi yazılımla desteklenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.10.2019 - 11:37, Son Güncelleme:/

Üniversitelerin gelişimi yazılımla desteklenecek

Yükseköğretim Kalite Kurulunca, üniversitelerin, bölüm bazlı gelişimlerini izleme ve değerlendirmelerine imkan sağlayan ‘Program Değerlendirme Yazılımı’ geliştirildi. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Bu yazılımı üniversitelere ücretsiz olarak veriyoruz. Bu yazılımla üniversiteler ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki güçlü ve gelişmeye açık yönlerini, amaçlarını, öğrenci ve mezunların durumu gibi birçok süreci takip edecek bir sistem kurabilecek” dedi.

Üniversitelerin gelişimi yazılımla desteklenecek
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, üniversitelerin, bölüm bazlı gelişimlerini izleme ve değerlendirmelerine imkan sağlayan yazılım geliştirildi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖKAK olarak mezun veren 160 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamladıklarını ve yaptıkları dış değerlendirmeler sonucunda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, sonuçların üniversitelerin iç kalite güvence sistemini kurmalarında desteğe ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bu çerçevede, üniversitelerin iç değerlendirmelerini daha sağlıklı yapabilmeleri ve hedeflerine ne derecede ulaştıklarını görmeleri açısından bir yazılım geliştirdiklerini bildiren Elmas, “Bu yazılımı üniversitelere ücretsiz olarak veriyoruz. Bu yazılımla üniversiteler, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki güçlü ve gelişmeye açık yönlerini, amaçlarını, öğrenci ve mezunların durumu gibi birçok süreci takip edecek bir sistem kurabilecek” şeklinde konuştu. Elmas, “Üniversitelerimiz, yazılımdaki değerlendirme başlıklarını, hedef ve stratejilerine göre istedikleri şekilde kullanabilecek. Yazılım esnek kullanım imkanı sunuyor. Üniversite, sistemini tamamen kendisi kuruyor. Bu yazılım sayesinde belirlediği ölçütler çerçevesinde, tüm programlarına ilişkin öz değerlendirme raporlarını alıyor” ifadelerini kullandı. 

‘YAZILIM, AKREDİTASYON SÜRECİNE OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK’

Üniversitelerin eğitim öğretim süreçlerinin kalitesinin belirlenmesinde, akreditasyonun önemine işaret eden Elmas, şunları kaydetti:
“Ülkemizde 30 bine yakın programdan çok az sayıda program akreditasyona sahip. Bu yazılım, hem akreditasyon sürecine olumlu katkı sağlayacak hem de bölümün kalitesini, çıktılarını, çalışmalarını görme ve izleme imkanı sunacak. Bu bir mekanizma. Dolayısıyla bu mekanizmayı üniversitelerimiz kurduklarında, dünyadaki akranlarıyla, başka programlarla, başka değerlendirmelerle de kolayca kendilerini kıyaslayabilecekler. Böyle bir sistem kurulduğunda dünyadaki herhangi bir üniversite veya programla iş birliğinde mekanizmaları hazır olacak. Bölümlerin yazılımdaki göstergelere göre değerlendirilmesi gelişmeyi tetikleyici bir unsur olacak. Bir programda ne olup bittiğine, yazılımdaki göstergelere göre baktığınızda, bir kere bunun bilinmesi bile yüzde 20 civarında bir iyileşme sağlar. Rektörlük olarak bir programın nasıl tasarlandığına, uygulandığına, ‘çıktılarından nasıl emin olunuyor, mezunları nasıl izleniyor’ diye baktığınızda zaten kendiliğinden iyileşme oluyor. Bunlar iyileşme mekanizmaları için bir araç. Bu aracı bir kere kullandığınızda, ikincisinde, üçüncüsünde daha iyisini yapmak isteyeceksiniz.”  

‘YAZILIMI TÜM ÜNİVERSİTELERİMİZE 2 AY İÇİNDE VERECEĞİZ’

Yazılımı tüm üniversitelere sunmadan önce pilot uygulama yaptıklarını vurgulayan Elmas, şu değerlendirmede bulundu:
“Geliştirdiğimiz yazılımın ön çalışmasını görmek amacıyla 15 üniversitede pilot uygulamaya başladık. Tüm üniversitelerimize 2 ay içinde bu yazılımı vereceğiz. Daha sonra üniversiteler, belirledikleri hedeflere ne ölçüde ulaştığını kendileri görecek. YÖKAK olarak bizim işimiz bundan sonra başlıyor. Bizim işimiz gelişmeye katkıda bulunmak. Amacımız kurumların, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, yönetim gibi alanlardaki düzeylerini tespit etmek. Daha sonra bu alanlarda nasıl daha ileri gidebilecekleri konusunda onlara tavsiyede bulunmak ve destek olmak.”

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
İstanbul’da okul servis araçları denetimi
MEB’den öğretmenlere etkinliklerle dolu ara tatil programı
Üniversitelerin gelişimi yazılımla desteklenecek
Çocuklara yemekte denge eğitimi